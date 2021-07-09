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Экономические ограничения оказались более эффективны в условиях кризиса.

Недавний конфликт между наставником английского Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой и президентом испанской Ла Лиги Хавьером Тебасом относительно определения наиболее успешного вектора развития внутренних состязаний породил достаточно интересный повод для финансовых исследований.

В итоге, оказалось, что при непосредственном сопоставлении суммарных доходов команд в период неопределенности, который спровоцировал коронавирус COVID-19 по ходу сезона-2019/20, более устойчивой ко внешним факторам оказалась именно испанская финансовая модель.

Клубы английской Премьер-лиги за тот футбольный год показали устрашающие 1,4 млрд евро убытков. При этом, сумма не включала показатели Ньюкасла, руководитель которого, Майк Эшли, попросту не стал публиковать финансовый отчет за период карантина.

А вот в Ла Лиге в этот момент дела шли пусть далеко и не самым лучшим образом, но это не помешало командам совместными усилиями вытянуть показательно доходности до 77 млн евро чистой прибыли.

Второму дивизиону Испании, Сегунде, досталось чуть серьезнее — 0,2 млн евро убытков. Но и тут показатель в 800 млн евро убытков для Чемпионшипа выглядит куда более устрашающей величиной.

Итого, два высших испанских дивизиона "обставили" своих английских коллег суммарно на почти 2,3 млрд евро доходов, что стало возможным благодаря использованию тактики жесткого финансового мониторинга за состоянием клубов.