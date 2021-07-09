Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против формата проведения Евро-2020, которое проходит одновременно во многих странах Европы, не имея привычных одной или двух принимающих "стран-хозяек".

"Если говорить исключительно о моем мнении, то я больше никогда не поддержал бы идею проведения Евро в городах разных стран Европы. Думаю, это слишком сложный процесс в плане организации".

"В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно преодолевать больше 10 тысяч километров, тогда как другим – одну тысячу. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета".

"В целом, идея интересная, но ее крайне непросто реализовывать. Не думаю, что будет практиковать подобное еще раз в будущем", — приводит слова Чеферина BBC.