Чемпионат Европы, похоже, больше не будет проходить в отдаленных друг от друга странах.
Александер Чеферин, Getty Images
09 июля 2021, 17:38
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался против формата проведения Евро-2020, которое проходит одновременно во многих странах Европы, не имея привычных одной или двух принимающих "стран-хозяек".
"Если говорить исключительно о моем мнении, то я больше никогда не поддержал бы идею проведения Евро в городах разных стран Европы. Думаю, это слишком сложный процесс в плане организации".
"В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно преодолевать больше 10 тысяч километров, тогда как другим – одну тысячу. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней – в Баку. Это 4,5 часа полета".
"В целом, идея интересная, но ее крайне непросто реализовывать. Не думаю, что будет практиковать подобное еще раз в будущем", — приводит слова Чеферина BBC.
Напомним, финал Евро-2020 между Италией и Англией состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 по киевскому времени. Местом проведения матча станет лондонский стадион Уэмбли, являющийся домашней ареной "трех львов".
Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.