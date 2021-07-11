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Вашему вниманию выпуск подкаста ПростоФутбол.

В финальном поединке Евро-2020 сборная Италии сойдется в противостоянии с Анлией, в котором определится обладатель престижного трофея.

Во второй части выпуска Просто Футбол Podcast, в самом предверии финала ЕВРО 2020, были приглашены эксперты итальянского и английского футбола, Юрий Шевченко и Иван Громиков, соответственно.

В подкасте поговорили о состоянии каждой сборной перед финалом, сравнили тактику и сделали экспертные прогнозы на главный матч ЕВРО2020.

ПростоФутбол Podcast: