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Украинский Сервит выбыл из турнира от главного фаворита.

Ассоциация пляжного футбола Украины опротестовала неверные результаты жеребьевки 1/32 финала Euro Beach Soccer Cup 2021. Организация признала свою ошибку, но пока что не предприняла никаких мер для ее исправления.

"НЕВЕРОЯТНЫЙ прокол МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ пляжного футбола (BSWW)!

Организаторы Кубка европейских чемпионов неправильно посчитали разницу забитых/пропущенных мячей Сервита и неправильно составили корзины при жеребьевке 1/32 финала!!! Наша команда должна быть во второй корзине вместе с Кристаллом, а не в третьей! Из-за неправильных корзин нам вытащили главного фаворита Euro Beach Soccer Cup 2021, и в сегодняшнем матче киевляне уступили 2:7 и вылетели из турнира.

От Сервита был отправлен протест на итоги жеребьевки. BSWW признали ошибку, но что делать теперь не знают. Нужно делать новую жеребьевка и переигрывать все матчи 1/32 финала. Мы ждем от них реакции, но этот прокол на таком уровне — это что-то невероятное !!!", — гласит заявление Ассоциации пляжного футбола Украины.

Напомним, что ранее сборная Украины по пляжному футболу решила бойкотировать чемпионат мира в России.