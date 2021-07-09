Украина

Украинский функционер поздравил национальную команду.

Президент УАФ Андрей Павелко высказался об успехах сборной Украины по пляжному футболу на квалификационном турнире ЧМ-2021.

"Вся футбольная Украина гордится успехом национальной сборной с пляжного футбола, которая в конце июня заняла второе место в квалификационном турнире ЧМ-2021 и добыла одну из четырех путевок в финальную часть соревнований.

По понятным причинам, в частности, с точки зрения безопасности, а также в соответствии с рекомендациями Минмолодежспорта, МВД и МЗУ, команда не поехала для участия в этих матчах в Москву. УАФ в этом вопросе целиком поддерживает позицию коллег из Ассоциации пляжного футбола!

Для нас парни из сборной и их тренерский штаб во главе с Николаем Костенком являются настоящими героями, которые добыли серебро отборочного этапа и завоевали для Украины ценные баллы в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола (BSWW). Сегодня имел возможность лично поздравить команду и поблагодарить футболистов и их главного тренера и президента АПФУ Василия Андрухиву за достигнутый успех и патриотичную позицию, а также вручить памятные подарки и комплекты новой формы с картой Украины и нашими оберегами.

А еще хотим, чтобы сборная почувствовала мощную поддержку наших болельщиков и футбольной общественности Украины. В частности, в двух международных турнирах, которые планируются в этом году — один в Украине, а другой за границей. Кроме этого, будет всеми способами способствовать АПФУ в подаче заявки касательно проведения финальной части чемпионата мира с пляжного футбола в 2025 или 2027 году в Украине — в Днепре или Киеве, где активно развивается инфраструктура. В частности, в Днепре идет строительство спорткомплекса по пляжным видам спорта.

Наша сборная своей блестящей игрой заслужила домашний чемпионат мира! Гордимся командой и тренерами! Желаю новых побед и достижений! Слава Украине! ГЕРОЯМ СЛАВА!", — написал Павелко в своем Facebook.

Ранее украинский функционер прокомментировал успехи сборной Украины на Евро-2020.

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