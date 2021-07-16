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Аравийцы ищут партнера, чтобы подать совместную заявку, а Италию рассматривают в качестве наиболее потенциального варианта.

Саудовская Аравия планирует подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, американская консалтинговая компания Boston Consultancy Group предлагает Саудовской Аравии несколько вариантов возможного партнерства, среди которых отмечаются Египет и Марокко.

Тем не менее, из-за рисков потерпеть коммерческий провал Саудовская Аравия склоняется к партнерству с европейской страной. Наиболее вероятным вариантом называется Италия, поскольку у аравийцев с этой страной налажены хорошие отношения.

Напомним, ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что страна намерена принять у себя крупный футбольный турнир через несколько лет. Италия оценивает шансы на проведение чемпионата Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года.