Италия

Габриэле Гравина рассказал о планах Италии на крупные турниры.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил о том, что страна намерена принять у себя крупный футбольный турнир через несколько лет — Италия оценивает шансы на проведение чемпионата Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года.

На минувшем Евро-2020 сборная Италии дошла до финала, где обыграла Англию на стадионе Уэмбли в серии послематчевых пенальти.

"Это победа для всех, кто сотрудничал с этим долгосрочным проектом. Эта победа вселяет надежду в страну в целом, поскольку исследования показывают, что экономический эффект был положительным.

Сама победа на турнире принесла доход в размере 36 миллионов евро, который нельзя не заметить.

Есть надежда, что получение прав на проведение крупного турнира, наконец, может заставить некоторые местные советы согласиться на реконструкцию стадионов, которые в последний раз были обновлены к чемпионату мира 1990 года.

У нас есть желание и возможность провести чемпионат Европы 2028 года и чемпионата мира 2030 года, но мы должны делать все шаг за шагом, поэтому сначала Евро", — приводит слова Гравины Football-Italia.

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