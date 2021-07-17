"Канониры" дважды отыгрывались по ходу матча.
Арсенал - Рейнджерс, getty images
17 июля 2021, 23:53
Арсенал в рамках контрольного поединка играл против шотландского Рейнджерс — матч закончился результативной ничьей.
Рейнджерс открыл счет на 14 минуте усилиями Балогуна, а "канониры" быстро восстановили паритет благодаря голу Тавареша.
Ближе к концу встречи подопечные Джеррарда вновь вышли вперед благодаря точному удару Иттена, тогда как Арсенал ответил голом Нкетиа.
Рейнджерс — Арсенал 2:2
Голы: Балогун, 14, Иттен, 75 — Тавареш, 23, Нкетиа, 83