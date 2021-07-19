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Бразилец продолжит свою карьеру в чемпионате Китая.

Бывший нападающий Днепра Матеус стал игроком Чжэцзяном Гритауном. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Минувшей зимой 38-летний бразилец мог вернуться в Украину в состав Днепра-1, но у него уже была договоренность с китайским клубом.

Напомним, Матеус выступал за Днепр с 2011 до 2016 года и за это время забил 48 голов и отдал 30 ассистов в 154 поединках.

В настоящее время Чжэцзян Гринтаун занимает третье место во Втором дивизионе Китая после 12 туров.

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