Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.
Екатерина Монзуль, УАФ
03 мая 2021, 16:23
В предстоящую среду и четверг (5-6 мая) пройдут поединки 25-го тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на одном из самых интересных матчей тура между полтавской Ворсклой и черниговской Десной, а встречу между Днепром-1 и луганской Зарей обслужит Дмитрий Кривушкин.
Все назначения:
5 мая, среда
14:00 Динамо — Мариуполь — Андрей Коваленко (Полтава)
19:00 Днепр-1 — Заря — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
19:00 Ворскла — Десна — Екатерина Монзуль (Харьков)
Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)
19:00 Александрия — Колос — Александр Шандор (Львов)
6 мая, четверг
19:00 Минай — Шахтер — Владимир Новохатный (Киев)
19:00 Рух — Олимпик — Сергей Бойко (Киевская область)
Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
19:00 Ингулец — Львов — Николай Балакин (Киевская область)
Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)
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