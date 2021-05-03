Украина

Стали известны судейские назначения на ближайший тур УПЛ.

В предстоящую среду и четверг (5-6 мая) пройдут поединки 25-го тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Екатерина Монзуль будет работать на одном из самых интересных матчей тура между полтавской Ворсклой и черниговской Десной, а встречу между Днепром-1 и луганской Зарей обслужит Дмитрий Кривушкин.

Все назначения:

5 мая, среда

14:00 Динамо — Мариуполь — Андрей Коваленко (Полтава)

19:00 Днепр-1 — Заря — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

19:00 Ворскла — Десна — Екатерина Монзуль (Харьков)

Арбитр ВАР — Виталий Романов (Днепр)

19:00 Александрия — Колос — Александр Шандор (Львов)

6 мая, четверг

19:00 Минай — Шахтер — Владимир Новохатный (Киев)

19:00 Рух — Олимпик — Сергей Бойко (Киевская область)

Арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

19:00 Ингулец — Львов — Николай Балакин (Киевская область)

Арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)

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