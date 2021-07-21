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В группе C между собой сыграют Испания, Аргентина, Египет и Австралия.

В третьем по счету квартете на групповом этапе Олимпийских игр-2020 в Токио собрались команды, каждая из которых так или иначе достигала значительных успехов в своей истории, поэтому борьба за две путевки в следующий раунд здесь обещает быть ожесточенной.

Среди претендентов на успех присутствуют одни из фаворитов турнира — испанцы, двукратные обладатели "золотых" медалей — аргентинцы и пара потенциальных андердогов: Египет и Австралия. Примечательно, что три из четырех команд оказались на данном форуме после побед на чемпионатах своего континента в категории U-23 .

Испания

"Фурия роха" вступает в олимпийский турнир с очевидным преимуществом над остальными командами, что местами граничит с несправедливостью. Как правило, клубы высших лиг Европы не обязаны отпускать игроков на Олимпиаду, потому что турнир не входит в официальный календарь ФИФА. И вот тут как раз испанские клубы показали полную гармонию с интересами своей страны. Но был ли у них выбор?

Согласно национальному законодательству, даже ведущие клубы Испании, как Реал Мадрид и Барселона, должны были беспрекословно предоставить своих доморощенных звезд в распоряжение тренерского штаба уже по первому вызову. Иначе — серьезные санкции.

Воспользовавшись этой условностью, наставник Луис де ла Фуэнте включил в свой ростер шесть игроков олимпийской сборной, которые ранее в июле вышли в полуфинал чемпионата Европы со "взрослой" командой Испании. Вратарь Унаи Симон, защитники Эрик Гарсия и Пау Торрес, полузащитник Педри, а также нападающие Микель Оярсабаль и Дани Ольмо внесли значительный вклад выступление своей страны на Евро-2020, а теперь имеют шанс показать себя на еще одном международном турнире.

Испытывая определенную долю смущения за столь роскошное кадровое пиршество, Испания будет стремиться завоевать вторую золотую олимпийскую золотую медаль по футболу среди мужчин в своей истории, после победы на "домашних" Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Педри

Прогрессирующего 18-летнего креативного полузащитника Барселоны сравнивают с испанской легендой Андресом Иньестой из-за его выступлений в последний год. В матче против Италии в полуфинале Евро-2020 Педри выполнил неслыханные 61 передачу из 62-х за 120 минут матча, в котором Испания в конечном итоге проиграла в серии пенальти.

"Его футбол, то, как он читает игру, то, как он находит пространство, его качества, в том числе — персональные… Я никогда не видел ничего подобного, даже в Андресе Иньесте. Это абсолютно невозможно объяснить", — сказал по завершении турнира главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Хотя клуб был бессилен как-то повлиять на ситуацию, Барселона выразила крайнюю обеспокоенность тем, что включение Педри в состав как "взрослой", так и олимпийской сборных после долгого клубного сезона серьезно повлияет на его готовность к сезону будущему.

Впрочем, Педри самостоятельно заверил свой клуб, что приедет на сезон хорошо отдохнувшим, о чем он сказал в эфире испанского радио-шоу El Transistor: "Я просто люблю играть в футбол и буду счастлив делать это как можно чаще".

Лидер команды — Марко Асенсио

В последние годы дела у 25-летнего Марко Асенсио пошли не совсем по плану. Хотя и игрок несколько лет выглядел как центральная фигура будущего испанского футбола. Нападающий Реала не сумел восстановить свою лучшую форму после разрыва ахилла в 2019 году и попал в немилость наставникам "старшей" национальной сборной.

Тем не менее, он заходит на Олимпийские игры с одним из наибольших среди своих партнеров багажом международных выступлений. Асенсио играет важную роль в традиционно сильной структуре молодежной сборной Испании с 2012-го года. Он помог Испании добиться победы на чемпионате Европы U-19 в 2015-м году, а также принимал участие в финале Евро-2017 уже в категории U-21, где Испания уступила Германии.

В 2018-м году Асенсио представлял Испанию на чемпионате мира по футболу, где "Фурия роха" сенсационно вылетела уже в четвертьфинале против хозяйки турнира — России. Всего Асенсио забил 16 голов в 52 матчах за сборную Испании на всех уровнях.

Олимпийский состав

Голкиперы: Альваро Фернандес (Уэска), Унаи Симон (Атлетик), Алекс Домингес (Лас-Пальмас);

Защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия (оба — Барселона), Хесус Вальехо (Гранада), Пау Торрес (Вильярреал), Оскар Хиль (Эспаньол), Хуан Миранда (Бетис);

Полузащитники: Марк Кукурелья (Хетафе), Хон Монкайола (Осасуна), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — Реал Сосьедад), Дани Себальос (Реал Мадрид), Карлос Солер (Валенсия), Педри (Барселона);

Нападающие: Брайан Хиль (Севилья), Марко Асенсио (Реал Мадрид), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Рафа Мир (Вулверхэмптон), Хави Пуадо (Эспаньол).

Аргентина

"Альбиселесте" с большими усилиями и глубоким прочесыванием внутреннего и международного рынков собирали свой состав на данный турнир, на котором планируют побороться за третью в истории "золотую" медаль среди мужчин. География выступлений 22-х игроков разбросана на восемь стран по всему миру, включая Испанию, Англию, Мексику и США.

К слову, этот факт достаточно резко контрастирует с командой U-23, которая и добывала путевку для Аргентины на данный турнир в отборочном турнире 2020-го года. В той команде только трое футболистов были из-за рубежа.

Отметим также, что подопечные Фернандо Батисты подходят к турниру в Японии в хорошей форме, на фоне пары июньских товарищеских победных матчей против Дании и Саудовской Аравии.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Тиаго Алмада

Подходящий по своему стилю под описание классической аргентинской "десятки", Тиаго Алмада имеет шанс добиться успеха при выступлении на грядущем турнире. Его рост всего 165 см, но это компенсируется чутьем и навыками.

В последние годы 20-летний Алмада был объектом постоянных слухов о возможном трансфере, связанных с ведущими европейскими клубами. Однако пока он остается в родном Велес Сарсфилд из Буэнос-Айреса. Успешное выступление на Олимпийских играх может изменить эту ситуацию.

Ветеран-лидер — Иеремиас Ледесма

У Аргентины в составе есть только один игрок, который перерос допустимый возрастной ценз — 28-летний вратарь Иеремиас Ледесма — голкипер ростом 185 см, проведший в прошлом сезоне в аренде в испанском клубе Кадис, где ему удалось сыграть в старте 32 матча в рамках Ла Лиги. Ледесма также привлекался в состав "взрослой" сборной Аргентины в качестве запасного вратаря, но так и не появлялся в этом статусе на поле.

Олимпийский состав

Вратари: Хоакин Бласкес (Таллерес), Лаутаро Моралес (Ланус), Иеремиас Ледесма (Кадис);

Защитники: Эрнан де ла Фуэнте (Велес Сарсфилд), Марсело Эррера (Сан-Лорецо), Неуэн Перес (Гранада), Леонель Мосевич (Визела), Факундо Медина (Ленс), Франсиско Ортега (Велес Сарсфилд), Клаудио Браво (Портленд Тимберс);

Полузащитники: Фаусто Вера (Архентинос Хуниорс), Сантьяго Коломбатто (Леон), Томас Бельмонте (Ланус), Мартин Пайеро (Мидлсбро), Тьяго Алмада (Велес Сарсфилд), Эсекьель Барко (Атланта Юнайтед);

Нападающие: Карлос Валенсуэла (Фамаликао), Педро де ла Вега (Ланус), Алексис Мак Аллистер (Брайтон энд Хоув Альбион), Агустин Урци (Банфилд), Адольфо Гайч (ЦСКА), Эсекьель Понсе (Спартак Москва).

Египет

К сожалению, все перспективы "фараонов", попавших на свой 12-й олимпийский турнир по футболу среди мужчин, вращаются вокруг того, кто не входит в состав команды, а не кто входит. Суперзвезда команды, нападающий Мохаммед Салах, второй лучший бомбардир Египта за всю историю, публично выразил сильное желание представить свою страну в олимпийском турнире, и даже был включен в предварительный состав, однако его клуб, Ливерпуль, в конечном итоге отказал в допуске на турнир.

Положительным моментом для менеджера Шоки Гариба является то, что он смог заявить сразу 14 игроков из команды, выигравшей Кубок африканских наций U-23 образца 2019 года, что позволило Египту добыть путевку на Игры. Уже один этот факт делает фараонов кандидатами на выход из сложной группы.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Рамадан Собхи

У Египта нет ярко выраженного перспективного футболиста, фигуру которого нельзя пропустить, но нападающий Рамадан Собхи в какой-то степени вписывается в эту роль. 24-летний Собхи вернулся в Премьер-лигу Египта в прошлом сезоне, после четырех лет, проведенных в Англии за Сток Сити и Хаддерсфилд Таун.

Он уже сыграл 28 матчей за "взрослую" сборную Египта, в том числе — на чемпионате мира по футболу 2018-го года. А уже в следующем году он был назван игроком турнира на Кубке африканских наций U-23, так как помог "фараонам" одержать победу.

Ветеран-лидер — Ахмед Хегази

У Египта в обойме будет присутствовать явный лидер и очень опытный защитник — 30-летний Ахмед Хегази. Бывший игрок английской Премьер-лиги в составе Вест Бромвич Альбион был регулярным игроком "взрослой" сборной Египта с 2011-го года, сыграв 62 матча за последнее десятилетие.

В его послужной список вошли в том числе и три матча группового этапа на Олимпийском турнире 2012 года в Лондоне — последних Играх с участием "фараонов". Хегази также начинал каждый матч за свою страну на чемпионате мира по футболу 2018-го года.

Олимпийский состав

Вратари: Мохамед Эль Шенави (Аль-Ахли), Мохамед Собхи (Аль-Иттихад), Махмуд Гад (ЕНППИ);

Защитники: Ахмед Хегази (Аль-Иттихад), Махмуд Хамди (Замалек), Мохамед Абдель Салам (Замалек), Усама Галал (Пирамидс), Ахмед Рамадан (Аль-Ахли), Карим Эль-Эраки (Аль-Масри), Карим Фуад (ЕНППИ), Ахмед Абу Эль Фотух (Замалек);

Полузащитники: Акрам Тауфик, Нассер Махер (оба — Аль-Ахли), Амар Хамди (Аль-Иттихад), Эмам Ашур (Замалек);

Нападающие: Рамадан Собхи, Ибрагим Адель (оба — Пирамидс), Абдель Рахман Магди (Исмаили), Тахер Мохамед, Салах Мохсен (оба — Аль-Ахли), Насер Манси (Талаеа Эль-Гайш), Ахмед Яссер (Серамика Клеопатра)

Австралия

С 1988 по 2008 год Австралия выступала на всех олимпийских турнирах по футболу среди мужчин. Этим летом "Соккеруз" вернутся на Игры после того, как не прошли квалификацию в Лондон и Рио. Победа со счетом 1:0 в матче за третье место чемпионата Азиатской конфедерации футбола U-23 образца 2020-го года против Узбекистана обеспечила олимпийское место для австралийской команды, которая в значительной степени опирается на внутреннюю Лигу A, но также включает в себя горстку международных талантов.

Они будут надеяться на восстановление некоторой победного тонуса в начале турнира, на фоне поражений в трех июньских товарищеских матчах, включая досадную осечку со счетом 2:1 от Ирландии U-21.

Футболист, за игрой которого стоит понаблюдать — Гарри Суттар

Высокий центральный защитник Гарри Суттар быстро поднимается по карьерной лестнице в английском клубе Сток Сити, став лучшим игроком команды в прошлом сезоне. 22-летний Суттар родился в Шотландии, и первоначально представлял свою родную нацию на молодежном уровне.

Однако, со временем, он выразил верность родине своей матери, и данный выбор дал определенные результаты достаточно быстро.

С момента дебюта в составе взрослой команды Австралии в 2019 году, он забил впечатляющие шесть голов в пяти играх на позиции игрока обороны. Его рост в 198 см представляет собой опасность при стандартных положениях, и может стать ключом к тому, чтобы Австралия одержала необходимые победы в сложной группе C.

Ветеран-лидер — Митчелл Дюк

Нападающий Митчелл Дьюк, единственный из вызванных игроков Австралии в подобной возрастной категории, позволит команде получить перевес в опыте при игре у чужих ворот. В возрасте 30 лет футбольная карьера поводила его из родного штата Новый Южный Уэльс по Японии, Саудовской Аравии, и вновь вернула на родину — в Сидней.

Изначально, Дюк дебютировал за "взрослую" сборную Австралии в 2013 году, но закрепиться не сумел. Однако, этим летом он вернулся в ряды "Соккеруз", и дважды забил в отборочном матче июньского чемпионата мира против Китайского Тайбэя, поэтому он достаточно уверенно отправляется на турнир в Японию.

Олимпийский состав

Вратари: Том Гловер (Мельбурн Сити), Эшли Мейнард-Брюэр (Чарльтон Атлетик), Джордан Холмс (Эббсфлит Юнайтед);

Защитники: Натаниэль Аткинсон (Мельбурн Сити), Томас Денг (Урава Ред Даймондс), Джоэл Кинг (Сидней ФК), Кай Роулз (Централ Кост Маринерс), Гарри Суттар (Сток Сити), Джей Рич-Багуэлу (Кристал Пэлас), Дилан Пиериас (Вестерн Юнайтед);

Полузащитники: Киану Баккус (Вестерн Сидней Уондерерс), Денис Жанро (Макартур), Райли МакГри (Бирмингем Сити), Коннор Меткалф (Мельбурн Сити), Калеб Уоттс (Саутгемптон), Кэмерон Девлин (Веллингтон Феоникс), Марко Тилио (Мельбурн Сити);

Нападающие: Даниэль Арзани (Орхус), Николас Д'Агостино (Перт Глори), Митчелл Дьюк (Вестерн Сидней Уондерерс), Рино Пископо (Веллингтон Феникс), Лахлан Уэльс (Вестерн Юнайтед).

Расписание матчей в группе:

22 июля, 10:30 Египет — Испания

22 июля, 13:30 Аргентина — Австралия

25 июля, 10:30 Египет — Австралия

25 июля, 13:30 Австралия — Испания

28 июля, 14:00 Испания — Аргентина

28 июля, 14:00 Австралия — Египет