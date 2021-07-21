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В группе А между собой сыграют Япония, Франция, Мексика и Южная Африка.

Группа А олимпийского мужского футбольного турнира является самой интересной и конкурентоспособной из четырех квартетов на бумаге и вполне возможно, что будущий чемпион выйдет в плей-офф именно отсюда.

Мексика понимает, что ей требуется для олимпийского успеха, Франция всегда богата на талантливых игроков, а принимающая Япония будет мотивирована как никогда для достижения новых высот на родине. Тем временем Южная Африка будет "темной лошадкой" в матчах против трех фаворитов.

Япония

Как страна-хозяйка, Япония — единственная команда, которая не проходила квалификацию на Олимпийские игры. Несмотря на это, у них была своя насыщенная программа. Они провели четыре спарринга в 2021 году и выиграли три из них, обыграв Аргентину, Гану и Ямайку.

Также отметим, что хозяева турнира останутся без своего талисмана — 26-летнего полузащитника Такуми Минамино, которого не отпустил на домашнюю Олимпиаду Ливерпуль. Однако Япония по-прежнему может похвастаться командой, богатой талантами, которые выступают в топовых лигах Европы. Японцы начнут олимпийскую кампанию матчем против Южной Африки — матч, который может многое определить для японцев по итогам групповой стадии. Игра состоится в Токио 22 июля.

Молодой талант, за которым стоит присмотреть — Такефуса Кубо

20-летний вундеркинд мадридского Реала Такефуса Кубо обладает всем талантом и чутьем, чтобы стать главной звездой турнира для принимающей страны. Кубо был предметом восхищения японцев с раннего подросткового возраста как молодежный продукт Барселоны. Впервые он пробился в сборную Японии как игрок U-15 и с тех пор он выступал в молодежных сборных всех возрастов, забив 20 голов. Его способность вести мяч, обыгрывать один на один и мощный удар левой ногой дали ему прозвище "Японец Месси".

Кубо вступает в решающий период для будущего в своем клубе. Он еще не имеет опыта выступлений в основной команде Реала и каждый их последних трех сезонов он с переменным успехом провел в аренде в клубах Ла Лиги. Олимпийский турнир дает Кубо прекрасную возможность заявить о своем прибытии в качестве игрока не только будущего, но и настоящего, и тем самым привлечь внимание нового тренера "сливочных" Карло Анчелотти. У него было яркое начало в составе сборной, когда он поразил ворота Ямайки, пробив мячом между ног сразу четвертым соперникам.

Ветеран-лидер — Майя Йосида

Япония призвала своего старшего капитана национальной команды возглавить олимпийскую сборную в турнире на своей территории. 32-летний Йосида является восьмым игроком в истории Японии с наибольшим количеством матчей (107), в которых он забил 11 голов, при этом выступая на позиции центрального защитника.

Олимпийский турнир в Токио станет для него вторым, поскольку он также вывел Японию в полуфинал ОИ-2012 года в Лондоне. Йосида также является ветераном двух чемпионатов мира по футболу и он сыграл ключевую роль в японском чемпионате 2011 года. Йосида провел восемь сезонов за клуб АПЛ — Саутгемптон, а теперь он регулярно выступает за итальянскую Сампдорию в Серии А.

Состав олимпийской сборной Японии:

Вратари: Кейсуке Осако (Санфречче Хиросима), Косей Тани (Сенан Бельмаре), Сион Сузуки (Урава Ред Даймондс).

Защитники: Мая Йосида (Сампдория), Хироки Сакаи (Урава Ред Даймондс), Ко Итакура (Гронинген), Юта Накаяма (Зволле), Рео Хотатэ (Кавасаки Фронтале), Такэхиро Томиясу (Болонья), Дайки Хасиока (Синтоки Труйден), Мачида (Кашима Рога), Аюму Сэко (Сересо Осака).

Полузащитники: Ватару Эндо (Штутгарт), Юки Сома (Нагоя Грампус), Кодзи Миеси (Антверпен), Каору Митома (Кавасаки Фронтале), Ритсу Доан (ПСВ), Ао Танака (Кавасаки Фронтале), Такефуса Кубо (Реал Мадрид).

Нападающие: Дайзен Маэда (Йокогама Ф Маринос), Аясе Уэда (Касима Антлерс), Даичи Хаяси (Саган Тосу).

Франция

Действующие чемпионы чемпионата мира надеются, что Олимпийские игры в Токио позволят увидеть следующее великое поколение французских талантов. Команда сильно укомплектована игроками французской Лиги 1, хотя в нее не будет входить 22-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который разочарованно покинул расположение сборной Франции на минувшем Евро-2020.

Тренер Сильвен Риполь, который вывел Францию в полуфинал чемпионата Европы U-21 2019 года и провел отборочные матчи с французами на Олимпиаду, вызвал в олимпийскую команду только трех футболистов, которые побывали на Евро-2020.

С золотой медалью в Японии Франция могла бы стать шестой страной с несколькими олимпийскими титулами среди мужчин, выиграв золото на ОИ-1984 в Лос-Анджелесе.

Молодой талант, за которым стоит присмотреть — Натанаэль Мбюкю

19-летний форвард Натаниэль Мбюкю был постоянным игроком французских молодежных сборных на протяжении нескольких лет и он стабильно забивал на всех уровнях, проведя 39 матчей, забив 14 голов. Он привел Францию к бронзовым наградам на чемпионате мира среди юношей до 17 лет, получив серебряную награду в качестве второго лучшего бомбардира турнира. На клубном уровне он стал одним из основных нападающих Реймса в прошлом сезоне, забив четыре мяча в Лиге 1.

Ветеран-лидер — Флориан Товен

И Товен, и Тигрес, партнер по команде Андре-Пьер Жиньяк, были включены в состав французских олимпийских игроков как сильные игроки, которые оба имеют опыт выступлений в основной национальной команде.

Однако только Товен вызывает почтение чемпиона чемпионата мира, будучи включенным в победную сборную Дидье Дешама на ЧМ-2018. Его вклад на поле на этом турнире был минимальным, но в последние годы он отличился на клубном уровне и уверенно направился в Японию в расцвете сил в 28 лет. За пять лет сезонов в Марселе перед тем, как направиться в Мексику в этом году. В 281 матче за "провансальцев" он забил 86 голов и отдал 61 ассист.

Состав олимпийской сборной Франции:

Вратари: Поль Бернардони (Анже), Стефан Баич (Сент-Этьен), Димитри Берто (Монпелье).

Защитники: Мелвин Бар (Лион), Антони Каси (Страсбург), Исмаэль Дукур (Валансьен), Пьер Калулу (Милан), Клеман Мишлен (Ланс), Тимоти Пембеле (ПСЖ), Модибо Саньян (Реал Сосьедад).

Полузащитники: Алексис Бека Бека (Кан), Жереми Желен (Ренн), Энцо Ле Фи (Лорьян), Тежи Саванье (Монпелье), Флориан Товен (Тигрес), Люка Тусар (Герта).

Нападающие: Андре-Пьер Жиньяк (Тигрес), Рандал Коло Муани (Нант), Исаак Лихаджи (Лилль), Натаниэль Мбюкю (Реймс), Арно Норден (Сент-Этьен).

Мексика

Все самое прекрасное сложилось для Мексики на ОИ-2012 в Лондоне, выиграв свою первую золотую олимпийскую золотую медаль по футболу в драматическом финале против Бразилии на стадионе Уэмбли.

С другой стороны все пошло не по плану для мексиканцев на ОИ-2016 в Рио с провалом на групповом этапе, но победа в мартовском отборочном турнире КОНКАКАФ и ОИ обеспечила Мексике возможность присоединиться к единственной североамериканской стране — Гондурасу — в квалификации для всех трех последних олимпийских турниров. До этого, такое достижение было лишь у Японии и Бразилии, правда в одном случае был автоматический проход как принимающей страны турнира. Все, кроме двух членов команды Хайме Лосано, выиграют внутри своей страны в мексиканском чемпионате.

Молодой талант, за которым стоит присмотреть — Диего Лайнес

Один из немногих игроков олимпийской сборной Мексики за рубежом — это 21-летний Диего Лайнес, нападающий испанского Бетиса из Ла Лиги. Лайнес уже занял место в основной национальной команде, забив три мяча в 14 матчах, в том числе два в прошедшем международном окне. Неизвестно, будет ли Лайнес участвовать в Золотом кубке КОНКАКАФ или все же выступит на Олимпиаде. В конце концов, наставник команды U-23 Лосано смог обезопасить ему потенциальную замену.

Ветеран-лидер — Гильермо Очоа

Мексика будет иметь ветеранов, один из которых принял участие в четырех чемпионатах мира и двух Олимпийских играх. Речь идет о вратаре Гильермо Очоа, которому будет 36 лет, когда начнется турнир.

В последние годы "Мемо" был опорой основной национальной сборной Мексики, отыграв 114 матчей, в том числе многие из них в качестве капитана. Он был главной звездой Мексики на ЧМ-2014 года в Бразилии, но выступал в качестве первого номера сборной с момента своего первого выступления за национальную команду в 2005 году. Проведя десять лет в Европе, Очоа вернулся в клуб своего детства — Америку.

Состав олимпийской сборной Мексики:

Вратари: Гильермо Очоа (Америка), Луис Малагон (Некакса), Себастьян Хурадо (Крус Асуль).

Защитники: Эрик Агирре (Пачука), Альберто Ангуло (Атлас), Херардо Артеага (Генк), Сесар Монтес (Монтеррей), Хорхе Санчес (Америка), Хоан Васкес (УНАМ).

Полузащитники: Роберто Альварадо (Крус Асуль), Рикардо Ангуло (Гвадалахара), Уриэль Антуна (Гвадалахара), Фернандо Бельтран (Гвадалахара), Себастьян Кордова (Америка), Хосе Хоакин Эскивель (Хуарес), Родригес Карлос (Бетос), Диего Лайнес (Монтеррей), Луис Ромо (Крус Азул)

Нападающие: Эдуардо Агирре (Сантос Лагуна), Энри Мартин (Америка), Алексис Вега (Гвадалахара).

Южная Африка

Сборная Южной Африки заняла третье место на Кубке африканских наций 2019 года до 23 лет, получив право участвовать во вторых Олимпийских играх подряд. На ОИ-2016 в Рио ЮАР вышла из группового этапа с поражением и двумя ничейными результатами в трех играх.

Наставник сборной Дэвид Нотон будет надеяться на лучшее выступление олимпийцев в Японии, но ему придется полагаться на список футболистов из местных чемпионатов, так сказать теневых для мировой аудитории футбола. Однако даже одна победа может позволить известность южноафриканским футболистам, что может подарить кому-то путевку в европейский футбол.

Молодой талант, за которым стоит присмотреть - Лютер Синг Если Южная Африка вполне возможно может удивить Японию, Лютер Синг почти наверняка окажется в центре внимания. 23-летний нападающий имеет потенциал стать одним из самых ярких игроков турнира и уже успел засветиться на международном уровне в составе своей сборной, выиграв Золотую бутсу на Кубке африканских наций 2017 года до 20 лет. Сингх — один из немногих игроков южноафриканского олимпийского состава, играющих в Европе в составе португальской Браги. В прошлом сезоне, находясь в аренде в Пасуш де Феррейра, Синг забил пять голов и отдал пять результативных передач. Иногда у него получаются шикарные удары, например как этот: Pick that one out 😱😱



Luther Singh scored this stunning goal against CD Nacional. pic.twitter.com/RyQAnw8j1Z — Liga Portugal (@LigaPTinEN) March 5, 2021 Ветеран-лидер - Аббубакер Мобара