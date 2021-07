Молодой талант, за которым стоит присмотреть - Лютер Синг

Если Южная Африка вполне возможно может удивить Японию, Лютер Синг почти наверняка окажется в центре внимания. 23-летний нападающий имеет потенциал стать одним из самых ярких игроков турнира и уже успел засветиться на международном уровне в составе своей сборной, выиграв Золотую бутсу на Кубке африканских наций 2017 года до 20 лет.

Сингх — один из немногих игроков южноафриканского олимпийского состава, играющих в Европе в составе португальской Браги. В прошлом сезоне, находясь в аренде в Пасуш де Феррейра, Синг забил пять голов и отдал пять результативных передач. Иногда у него получаются шикарные удары, например как этот:

Pick that one out 😱😱



Luther Singh scored this stunning goal against CD Nacional. pic.twitter.com/RyQAnw8j1Z