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Украинский полузащитник Марьян Швед прокомментировал переход в бельгийский клуб на полноценной основе.

Накануне бельгийский Мехелен объявил о подписании полноценного контракта с украинским полузащитником Марьяном Шведом.

Украинский футболист сразу после подписания контракта рассказал о своих впечатлениях, заявив, что очень хотел остаться в Бельгии.

Мне было очевидно, что я хочу остаться. Я уже вернулся, чтобы поздороваться в раздевалке и с тренерами. Я хорошо себя чувствую в этой группе", — сказал Швед в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, прошлый сезон Швед играл за Мехелен на правах аренды с шотландского Селтика. Украинец сыграл 24 матча, в которых записал в свой актив пять голов и три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Селтик подписал бывшего защитника Рубина.