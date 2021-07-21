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Шведский защитник сменил российский чемпионат на шотландский.

Шотландский Селтик на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Рубина Карлом Старфельтом.

Соглашение с 26-летним шведом рассчитано на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера футболиста составила около пяти миллионов евро, при этом 500 тысяч отойдут в бюджет Гетеборга, за который игрок выступал до переезда в Казань.

В прошлом сезоне Старфельт провел 31 поединок, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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