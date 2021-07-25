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Football.ua пообщался с известным украинским специалистом, который рассказал о своей бытности в стане беларуского клуба.

В ночь на 23 июля солигорский Шахтёр официально объявил об уходе украинского наставника Романа Григорчука, после неожиданного поражения люксембургской Фоле в Лиге конфедераций. В Беларуси Григорчук проработал чуть больше десяти месяцев, сумев выиграть чемпионат и Суперкубок этой страны.

В нынешнем сезоне, Шахтёр более чем уверенно лидирует в чемпионате — 13 побед и 1 ничья в 14 поединках. Однако, в еврокубках команду постигла неудача — два минимальных поражения от Лудогорца в квалификации ЛЧ и то самое поражение от Фолы. Football.ua связался с Романом Иосифовичем, дабы выяснить, что же произошло.

- Роман Иосифович, вы уже в Одессе?

- Да, я в Одессе. Вернулся уже на следующий день после игры в Венгрии.

- На сайте Шахтёра написано, что решение о вашем уходе было обоюдным. Но всё же, чья это была инициатива — ваша или руководства клуба?

- На самом деле, ситуация несколько сложнее. На протяжении последних трёх месяцев у меня был довольно сложный период в жизни. В мае начались проблемы со здоровьем моего 13-летнего сына. Я должен был быть рядом с ним, а семью забрать с собой в Беларусь было невозможно. Потому, мой уход из Солигорска мог состояться раньше.

И этот вопрос мы обсуждали с руководителями клуба. Но на тот момент, я смог справиться с этими проблемами и ситуация, казалось бы, нормализовалась. Однако, дней за 10 до игры с Фолой вновь возникла проблема у сына. Я вынужден был поехать домой. Потому, перед этой игрой меня практически не было с командой. Я приехал лишь накануне игры.

Допускаю, что в настолько напряжённый период, когда команда постоянно проводит важные игры, это могло негативно повлиять на игроков. Далее говорить не о чем. Мы проиграли команде, которой мы не можем проигрывать. После этого, никаких других вариантов, кроме как расстаться, не оставалось. Я думаю, что сейчас от этого решения выиграет и клуб, и я смогу спокойно решить свои семейные проблемы.

- Если вернуться в сентябрь 2020-го года, тогда уже были тревожные новости из Беларуси. Не опасались ли вы, что это может повлиять на ситуацию в клубе и белорусский футбол в целом?

- Тогда я разговаривал с руководством солигорского Шахтёра и меня убедили в хороших перспективах клуба. Я был уверен, что мы сможем создать топ-команду и привезти большой футбол в Солигорск. Это было главным стимулом для меня при переезде в Беларусь. Проблемы начались зимой, когда появились регламентные ограничения, были проблемы с выездом на сборы, с приглашениями футболистов.

Ещё в декабре, перед началом нового сезона, планы у руководства клуба были очень амбициозными и у команды были для этого возможности. Мы надеялись, что создадим команду, готовую добиваться высоких результатов и на внутренней арене, и в еврокубках. Но потом начались эти ограничения, которые внесли серьёзные ограничения в наши планы. Стало сложно приглашать футболистов. В Беларусь игроки ехали в последнюю очередь. Укомплектовать команду было очень непросто.

Тем не менее, удалось сделать определённые шаги, и мы начали чемпионат, не скажу, что полностью укомплектованными, но в нормальном состоянии. Летом, перед еврокубками, удалось подписать ещё нескольких игроков и сейчас команда может успешно выступать в чемпионате и, я думаю, в следующей игре, Шахтёр должен пройти Фолу. По всем составляющим, Шахтёр сильнее этой команды.

- Правда ли, что решающее слово в трансферной политике Шахтёра имеет спортивный директор Александр Рехвиашвили?

- Александр Рехвиашвили — спортивный директор и это в его компетенции. Есть ещё несколько людей, которые занимаются этими вопросами. Однако, говоря о селекции, сложности были связаны с санкциями и появившимися регламентными ограничениями по финансовым вопросам. Футболисты просто не хотят ехать в Беларусь. У них возникает слишком много вопросов и проблем.

Мы начинаем интересоваться тем или иным игроком, а его ни финансы не интересуют, ничего другого. "Беларусь? Нет, я не еду". В такой обстановке проводить эффективную селекционную работу невероятно сложно. И это не зависит от распределения обязанностей или от трансферной политики клуба. Это объективно очень сложно. Благо, сейчас Шахтёру удалось подписать Максима Скавыша и ещё нескольких футболистов, потому на данный момент, я думаю, команда укомплектована добротно, вопреки всем трудностям.

- Одним из самых ярких приобретений стал гамбиец Дембо Дарбо, забивший 13 мячей в 14 матчах чемпионата Беларуси. Как вы оцениваете его перспективы в дальнейшей карьере?

- Дарбо — это большой и ещё не раскрытый потенциал. Думаю, у него хорошее футбольное будущее. Он позитивный, культурный человек, с которым приятно общаться, хорошо обучаемый футболист и вообще положительная фигура в коллективе. Потому, я думаю, у него есть потенциал, чтобы играть на очень высоком уровне. Но чтобы раскрыть этот потенциал, работы нужно проделать ещё очень много. Впрочем, зная его человеческие качества, характер и мышление, я думаю, у него получится.

- В чемпионате у Шахтёра практически идеальные показатели — 13 побед, 1 ничья, без поражений. При этом, Лудогорцу вы проиграли абсолютно по делу. Говорит ли это о слабости чемпионата Беларуси, в сравнении, с не самым сильным чемпионатом Болгарии?

- Я не могу так сказать в целом о чемпионате. Лудогорец — это команда, которая на несколько голов сильнее всех своих оппонентов по чемпионату Болгарии. Я слежу за этой командой ещё с тех пор, как мы играли против них с Черноморцем. Ещё с тех времён мне очень нравится их стиль и общее развитие клуба. Они сумели достичь очень высокого уровня. Так что, по этому противостоянию нельзя сравнивать чемпионаты Беларуси и Болгарии. Можем сравнивать лишь Шахтёр и Лудогорец. И следует признать, что это команды разного уровня — Лудогорец, на данный момент, намного сильнее.

- Сыграла ли свою негативную роль необходимость проводить "домашние" матчи на нейтральном поле (с Лудогорцем Шахтёр играл в Сербии, с Фолой — в Венгии, — А.Ш.)?

- Безусловно, болельщики — всегда хороший стимул. Нужно отдать должное солигорским болельщикам, которые всегда очень хорошо поддерживали команду и придавали футболистам сил. При такой поддержке, футболисты играют лучше, чем они объективно могут. Поэтому, конечно, наших болельщиков не хватало.

Но самым сложным было постоянное ощущение, что мы без конца куда-то едем. Порой даже забываешь, где ты находишься — в Сербии, в Венгрии, в Болгарии? В последнее время, мы постоянно были где-то, лишь не дома. Это очень сказывалось на команде.

Кроме того, было много очень сложных организационных моментов. Тем более, продолжаются проблемы, связанные с пандемией, которые ещё добавляют головной боли — бесконечные тесты, другие нюансы… Нужно проявлять характер и мужество, чтобы это всё преодолевать и не отвлекаться от основного дела.

- Как в целом вы могли бы резюмировать 10 месяцев вашей карьеры в Шахтёре (Солигорск)?

- Единственное, что могу сказать — очень жаль, что случились все эти проблемы и ограничения, с которыми мы столкнулись. Не будь этих проблем — Шахтёр был бы топ-командой, у меня в этом нет никаких сомнений. Я знаю, каким хотят видеть Шахтёр руководители клуба, знаю, что для этого есть определённые возможности. И если бы не эти проблемы, Шахтёр сейчас был бы намного сильнее. Я сам этого ждал, хотел, планировал и мне очень жаль, что этим намерениям не суждено было сбыться.

- Что бы вы хотели сказать футболистам и болельщикам Шахтёра на прощание?

- Болельщикам я, конечно же, скажу огромное спасибо. Они всегда очень сильно поддерживали команду на стадионе. По всему было видно, что они любят свою команду.

Также, хотелось бы сказать огромное спасибо и выразить наилучшие пожелания председателю правления Шахтёра Ивану Ивановичу Головатому. Этот человек сделал невероятно много для клуба и для футбола вообще.

Что касается футболистов, мы прошли с ними определённый путь, мы тепло попрощались, остались со всеми в хороших отношениях. У меня останутся лишь самые лучшие воспоминания про Шахтёр.

- В новости на Football.ua о вашем уходе из Шахтёра, многие комментаторы писали, что хотели бы видеть вас в украинском футболе. Каковы ваши приоритеты на ближайшее будущее? Можно ли ожидать вашего возвращения в украинский футбол?

- Ещё до переезда в Беларусь, я хотел вернуться в украинский футбол. Ещё тогда я чувствовал, что пришло время работать дома. За свою карьеру я больше работал за границей, чем в Украине. Потому, конечно хотелось бы поработать в Украине. Тем более, сейчас мне важно быть рядом с семьёй и сыном. Как будет — посмотрим, загадывать не хочу.