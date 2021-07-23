Другое

Специалист ушел после поражения в еврокубках.

В рамках второго раунда квалификации к Лиге конференций солигорский Шахтер сенсационно уступил люксембургской Фоле (1:2).

Команда украинского наставника Романа Григорчука пропустила дважды уже в первом тайме. Сначала отличился Омосанья, а следом Мустафич. Во второй половине встречи Шахтер все же сумел забить, но гола Стасевича оказалось недостаточно, чтобы спасти положение.

После матча пресс-служба клуба сообщила, что украинский наставник принял решение покинуть клуб.

Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники.

"Футбольный клуб Шахтер благодарит Романа Иосифовича и его ассистентов за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — сообщается на сайте клуба.

Напомним, Григорчук в солигроском Шахтере сменил другого украинского коуча Юрия Вернидуба. Он работал в Беларуси с лета 2020 года.