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Редакция Football.ua составила свой список из десяти лучших футболистов мира по итогам года и выделяет фаворита среди них.

Пусть пандемия коронавируса уже постепенно сходит на нет, мы по-прежнему вынуждены вспоминать ее последствия в мировом футболе по сегодняшний день. 2020 — единственный год в истории, по итогам которого не произошло вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды, именуемой как Золотой мяч (существует с 1956 года).

Кто только не критиковал France Football за то, что ценный в нашем спорте приз так и не был вручен своему владельцу в прошлом году. Зато электронная версия французского журнала еще, наверное, никогда не видела такого огромного наплыва посетителей из Польши, и все мы прекрасно понимаем, почему...

Но время идет, поэтому и нам нужно двигаться дальше. После завершения Евро-2020 и Копа Америка все традиционно заговорили о вручении Золотого мяча, которое состоится аж через пять месяцев. Мы, редакция Football.ua, не будет оставаться в стороне и составим собственный список из десяти номинантов, заслуживающих больше остальных поставить на свою полку ЗМ. И, конечно, выделим своего явного фаворита.

10. Ян Облак

Позиция: голкипер

Клуб: Атлетико Мадрид

Страна: Словения

Трофеи в сезоне-2020/21: чемпион Ла Лиги; лучший голкипер чемпионата Испании, лучший игрок Ла Лиги

Минувший сезон, несомненно, запомнится всем болельщикам мадридского Атлетико одиннадцатым выигранным чемпионством Испании в своей истории. Можно критиковать подопечных Диего Симеоне за растерянный комфортный запас очков и "игру на нервах" вплоть до последнего тура, но кого это теперь волнует? Реал Мадрид и Барселона в итоге оказались ниже Атлетико, и большая заслуга в этом не только главного бомбардира команды Луиса Суареса, но и голкипера Яна Облака.

Подавляющее чисто экспертов назвали бы имя словенца, если бы услышали в своей адрес вопрос по поводу лучшего вратаря в мире (ну, после Евро-2020 дискуссий явно стало больше на этот счет).

Огромное влияние феноменальной игры Облака на чемпионство Атлетико демонстрируется в банальных статистических показателях. Так, Ян стал лучшим в испанском первенстве по проведенным "сухим" матчам (18 из 38) и лучшим среди всех голкиперов турнира по количеству совершенных сейвов (103). Это позволило "матрасникам" пропустить наименьшее количество голов среди всех соперников внутреннего первенства в сезоне-2020/21.

Зная, что обладатель Золотого мяча в большей степени определяется за счет завоеванных трофеев, а не индивидуального мастерства, вряд ли у Облака есть хоть какие-то шансы бороться за награду. Присутствие его в списке лучших не поддается сомнению (по нашему мнению как минимум), но выигранной Ла Лиги все-таки мало, да и международную кампанию словенский голкипер провел дома.

9. Эрлинг Холанд

Позиция: форвард

Клуб: Боруссия Дортмунд

Страна: Норвегия

Успехи в сезоне-2020/21: обладатель Кубка Германии; лучший бомбардир Лиги чемпионов

Ситуация с Эрлингом Холандом очень схожа с тем, что мы описали выше про Облака. Сборная норвежского форварда оказалась за пределами Евро-2020, поэтому единственное место, где 21-летний бомбардир "шмелей" мог проявить себя, — это клубный футбол.

Холанд продемонстрировал невероятную результативность во всех турнирах (41 матч, 41 гол, 12 ассистов), а главное его индивидуальное достижение пришлось на Лигу чемпионов. Несмотря на то, что Боруссия Дортмунд вылетела от Манчестер Сити на стадии 1/4 финала, именно Холанд в итоге стал лучшим бомбардиром турнира с десятью мячами на своем счету.

А вот в Бундеслиге 27 голов в 28 поединках оказалось недостаточно для завоевания 21-летним норвежцем звания лучшего голеодора Германии. В немецком первенстве не оставлял никому шансов другой парень, о котором поговорим немного позже, но и Холанд без командного трофея сезон не завершил. Да, Кубок Германии выглядит больше как утешительный приз на фоне всего того, что Эрлинг сделал, но ему всего 21 год, поэтому большие победы еще впереди.

8. Криштиану Роналду

Позиция: форвард

Клуб: Ювентус

Страна: Португалия

Успехи в сезоне-2020/21: обладатель Кубка Италии и Суперкубка Италии; лучший бомбардир Серии А, лучший бомбардир Евро-2020

Ему уже 36 лет, но покидать ряды лучших даже не планирует. Кто бы что ни говорил и как бы всем сердцем не отдавал свое предпочтение другому герою многолетнего спортивного противостояния, которое, несомненно, войдет в историю футбола как одно из величайших, но нельзя не отдать должное Криштиану Роналду. Даже когда Ювентус провел свой худший сезон за последние десять лет, сумев лишь чудом гарантировать себе место в Лиге чемпионов по итогам Серии А-2020/21, Роналду умудрился стать светлым пятном на фоне всего того ужаса в стане "старой синьоры" (вместе с Кьезой), при чем будучи, откровенно говоря, на серьезном спаде своих игровых возможностей.

Если Интер забрал Скудетто, то Криштиану отобрал у Ромелу Лукаку звание лучшего бомбардира сезона в Италии. В 33 поединках Серии А возрастной португалец отметился 29 забитыми мячами, 6 из которых он записал на свой счет благодаря реализованным пенальти, а хоть как-то скрасили Ювентусу провальный сезон завоеванные впоследствии Кубок и Суперкубок Италии.

Со сборной Португалии на Евро-2020 у Роналду получилось нечто схожее с тем, что мы видели в Ювентусе. Португальцы вылетели на стадии 1/8 финала от Бельгии, тем самым сдав полномочия чемпионов Европы, однако обогнать Криштиану в бомбардирской гонке турнира в оставшихся матчах так и не удалось никакому (5 голов и 1 ассист в 4 матчах Евро). Несколько покорившихся рекордов, включая статус лучшего бомбардира в истории чемпионатов Европы (14 голов), но достаточно ли этого для Золотого мяча? Все-таки футбол — командная игра, где важны трофеи с клубом или сборной, поэтому у КриРо шансов немного.

7. Джанлуджи Доннарумма

Позиция: вратарь

Клуб: Милан/ПСЖ

Страна: Италия

Успехи в сезоне-2020/21: "золото" Евро-2020, "серебро" Серии А; звание лучшего игрока Евро-2020, символическая сборная Евро-2020 по версии УЕФА.

Джанлуиджи Доннарумма — тот человек, который не позволит Яну Облаку спокойно почивать на лаврах, сохраняя статус лучшего голкипера в мире. Если еще перед стартом чемпионата Европы принадлежность "вратарской короны" представителю Атлетико и не обсуждалась, то непосредственно на международном форуме 22-летнему итальянцу удалось пошатнуть лидирующую позицию своего словенского коллеги.

С Миланом Джанлуиджи ничего не выиграл в минувшем сезоне, включая "золотую" перчатку Серии А (Ханданович провел на один "сухой" матч больше), но на Евро-2020 итальянец с лихвой все это компенсировал.

Две выигранные послематчевые серии пенальти в полуфинале и финале турнира, выигранное чемпионство Европы в фактически гостевом матче, место в ворота символической сборной Евро-2020 по версии УЕФА и, конечно, звание лучшего игрока турнира — все это про Доннарумму. Единственное, что помешает 22-летнему итальянцу взять ЗМ, — отсутствие значимых успехов на клубном уровне.

6. Кевин Де Брюйне

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: Манчестер Сити

Страна: Бельгия

Успехи в сезоне-2020/21: чемпион АПЛ, обладатель Кубка английской лиги, финалист Лиги чемпионов

Кажется, если Де Брюйне пропускал в детстве школу, то на это уж точно была весомая причина. В финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов он получил серьезную травму в момент столкновения с Рюдигером и не смог продолжить игру, которая завершилась для его Манчестер Сити минимальным поражением и упущенным трофеем. Позже бельгийцу диагностировали перелом костей носа и правой глазницы, но, тем не менее, он отправился на Евро-2020 со своей сборной Бельгии, где вышел на четвертьфинал с Италией с надрывом связок. Да, его команда вновь уступила, но КДБ в этот момент продемонстрировал именно те качества, которых часто недостает современным футболистам. Настоящий лидер, который способен даже самую обычную атаку превратить в шедевр одним пасом, пусть играя в полноги из-за травмы.

Де Брюйне входит в список лучших футболистов мира уже не первый год. Кто-то скажет, что в сезоне-2020/21 бельгиец заметно сдал, виной чему стали травмы, но давайте взглянем правде в глаза: по количеству ключевых пасов в АПЛ Кевин уступил только Бруну Фернандешу (82-90), но и нельзя не учитывать, что португалец провел на поле на 1100 минут больше.

Если говорить в целом, то доминирование Сити в прошлой кампании Премьер-лиги было бы невозможным без КДБ. Он преуспел на всех фронтах (третий по ассистам в АПЛ и второй — в Лиге чемпионов), но постоянно не хватало для единоличной "короны" какого-то финального рывка. Возможно, из-за повреждений Кевина Манчестер Сити не выиграл Лигу чемпионов, а "золотое поколение" Бельгии не реализовало весь свой потенциал на Евро...

5. Нголо Канте

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: Челси

Страна: Франция

Успехи в сезоне-2020/21: обладатель трофея Лиги чемпионов, финалист Кубка Англии.

Когда Челси обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов, скромнягу Нголо Канте успели словесно наградить Золотым мячом многие эксперты. Главная причина этому — выступления в Лиге чемпионов, по итогу которых лондонский клуб, поменяв наставника по ходу сезона, сумел неожиданно завоевать свой второй "ушастый" трофей в истории.

Построить за столь короткий промежуток времени качественную комбинационную игру было бы трудно даже такому тактическому гению, как Томас Тухель, поэтому ставка была сделала в первую очередь на качественные оборонительные действия команды и периодический высокий прессинг. Ключевая фигура этой задумки, конечно, — Нголо Канте.

Болельщикам, футболистам и руководству Реала матчи минувшего розыгрыша ЛЧ против Челси будут сниться в страшных кошмарах. Позволите сказать, что Канте буквально в одиночку переиграл и деклассировал "сливочных" в центре поля? Есть подозрения, что набравший форму француз — причина, почему Гвардиола так сильно намудрил со своим составом в центре полузащиты и впоследствии проиграл финал...

И если бы Канте успешно выступил со сборной Франции на Евро-2020, то он стоял бы в этом списке гораздо выше, а то и на первой позиции, но 1/8 финала — слишком скудно для команды такого уровня, как Франция.

4. Жоржиньо

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: Челси

Страна: Италия

Успехи в сезоне-2020/21: обладатель трофея Лиги чемпионов, "золото" Евро-2020; символическая сборная Евро-2020 по версии УЕФА

Тот случай, когда Золотой мяч демонстрирует всю свою сущность "индивидуальной" награды. Помнится, еще при Фрэнке Лампарде на посту главного тренера фанаты Челси были не против избавиться от Жоржиньо и отправить его по протоптанной дорожке в лондонский Арсенал.

Сегодня же итальянец бразильского происхождения претендуют на Золотой мяч за счет завоеванной Лиги чемпионов за "пенсионеров", а также победы на Евро-2020 вместе со сборной Италии. Кто бы мог подумать, что именно Жоржиньо станет десятым футболистом в истории, которому покорятся эти два трофея за один сезон. Вот что значит оказаться в правильном месте и в нужное времени...

И нет, мы ни в коем случае не принижаем заслуги Жоржиньо. Он по праву заслужил свое место как в Челси, так и в сборной Италии благодаря своей работоспособности (86,6 км — наибольшая дистанция, которую пробежал игрок на Евро-2020), но давайте смотреть правде в глаза: успех Челси в ЛЧ связывали с игрой Канте и тактической ошибкой Гвардиолы в финале, а на Евро-2020 чаще упоминались фамилии Доннаруммы, Спинаццолы и Кьезы. Даже приз лучшему полузащитнику турнира вручили партнеру Жоржиньо в центре — Марко Верратти.

Видимо, трофеи решают в борьбе за Золотым мячом далеко не всё и не всегда...

3. Харри Кейн

Позиция: форвард

Клуб: Тоттенхэм

Страна: Англия

Успехи в сезоне-2020/21: финалист Евро-2020 и Кубка английской лиги; лучший бомбардир и ассистент АПЛ

Харри Кейна, откровенно говоря, обокрало руководство английской Премьер-лиги, когда приз лучшего игрока сезона АПЛ вручили центральному защитнику Манчестер Сити Рубену Диашу. И нет, португальский центрбек превзошел все даже смелые ожидания в своем дебюте в английском футболе, но никто и ничто не может превзойти тебя, когда ты становишься лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата одновременно. Как оказалось, может: твои голы и ассисты, получается, ничего не значат, если команда финиширует где-то в зоне Лиги конференций (седьмой).

А ведь только представьте каких высот мог добиться Кейн, если бы ему везло с командами как на клубном уровне, так и международном! Тоттенхэм, при всем уважении, уж точно не является лучшим местом для завоевания трофеев, а Англию исторически можно считать главным неудачником среди топ-сборных.

Финал Лиги чемпионов со "шпорами" и финал Евро-2020 с "тремя львами". Два года разницы — результат один. А ведь мог бы получить все и сразу, если бы закрепил индивидуальные успехи в Премьер-лиге "золотом" чемпионата Европы? Остается только гадать.

2. Лионель Месси

Позиция: нападающий

Клуб: Барселона

Страна: Аргентина

Успехи в сезоне-2020/21: триумфатор Копа Америка, обладатель Кубка Испании; лучший бомбардир и ассистент Копа Америка, лучший бомбардир Ла Лиги

Присутствие Месси на второй строчке нашего рейтинга лучших — это больше формальное явление. Всему футбольному миру очевидно, что именно аргентинец выиграет свой очередной Золотой мяч, в чем ему очень сильно поспособствует выигранная накануне Копа Америка.

Красивая ведь история постепенно завершающейся эпохи, и спортивное противостояние с Роналду тут также имеет место быть. Во-первых, Месси выиграл свой первый трофей в сборной Аргентины (как и Роналду в 2016), главной команде сборной Аргентины. Это уточнение очень важно, ведь в карьере Лео почему-то часто забываются "золото" Олимпийских игр в Пекине и победа на молодежном чемпионате мира. Теперь "галочка" стоит и на взрослом уровне.

Более того, Месси с Аргентиной ведь не просто обыграли в финале принципиального соперника, коим является Бразилия. Лионеля признали лучшим бомбардиром (4 гола) и ассистентом Копа Америка (5 ассистов). Таким образом, капитан Барселоны закрепил командный успех еще и индивидуальными статуэтками. А ведь это мы еще не вспомнили о выигранном Кубке Испании с Барселоной и статусе лучшего голеадора Ла Лиги-2020/21! Если это не ЗМ, то что тогда?

НО... Несмотря на абсолютную уверенность в победе Лионеля Месси, в нашем списке есть человек, который заслужил свой Золотой мяч не менее, чем аргентинец. Заслужил, потому что в 2020 году его ему не вручили. У France Football висит должок...

1. Роберт Левандовски

Позиция: нападающий

Клуб: Бавария

Страна: Польша

Успехи в сезоне-2020/21: чемпион Бундеслиги; лучший бомбардир Бундеслиги, обладатель Золотой бутсы, побил легендарный рекорд Герда Мюллера сезона-1971/72

Завоеванный требл Баварии в кампании-2019/20 говорил лишь о том, что Золотой мяч вот-вот отправится в руки Роберта Левандовски, ключевого бомбардира и лидера мюнхенского гранда. Но, как мы писали в самом начале материала, France Football решил отменить вручение ЗМ из-за так называемой "экспериментальности" завершения сезона, которая была связана с пандемией коронавируса.

Были ли на это причины? Мы считаем, что объективных причин на принятие такого решения не было. Награда The Best от ФИФА и приз лучшему футболисту года в Европе по версии УЕФА отправились же на полку Роберта Левандовски? Отправились! А вот Золотой мяч пока остается недостижимой целью для польского форварда, несмотря на очередной впечатляющий, местами даже драматичный сезон в его исполнении.

Конкурировать с Левандовски в чемпионате Германии было бесполезно даже вышеупомянутому Холанду, который, кажется, также забивает почти все, что "получает" от партнеров. Но на этот раз "золото" Бундеслиги Левандовски украсил побитый рекорд Герда Мюллера буквально в последние минуты перед финишем турнира.

Дело в том, что поляк подходил к матчу последнего тура с Аугсбургом с 40 мячами в своем активе — столько же было в сезоне-1971/72 и у легендарного Герда Мюллера. Забитый 41 гол мог стать абсолютным рекордом Бундеслиги в одном сезоне. Интрига была жива до 90-й минуты до тех пор, пока Левандовски все же не забил.

Вместе с рекордом в копилку достижений Роберта отправилась и Золотая бутса Европы, но все мы понимаем, что этот год — год сборных, а Польша с Левандовски стала на Евро-2020 одним из самых главных разочарований...

Послесловие

Составление таких списков — весьма субъективная тема, порождающая множество споров. Выше мы попытались аргументировать свой выбор, а теперь объясним вкратце причину отсутствия тех или иных футболистов в нашей подборке лучших, заслуживающих также в ней находиться.

- Килиан Мбаппе. Француз уступил Эрлингу Холанду бомбардирскую гонку в Лиге чемпионов; на внутренней арене выиграл с ПСЖ только Кубок Франции, сенсационно уступил Лиллю чемпионство Лиги 1, хоть и стал лучшим бомбардиром турнира; на Евро-2020 вылетел с Францией на стадии 1/8 финала.

- Бруну Фернандеш. Проиграл сенсационно Вильярреалу в финале Лиги Европы по итогам серии пенальти, Манчестер Юнайтед завершил сезон без трофеев, индивидуальных наград в 2021 году не выиграл; на Евро-2020 вылетел со сборной Португалии на стадии 1/8 финала.

- Ромелу Лукаку. Провел впечатляющий сезон в Интере, выиграл Серию А, но в гонке бомбардиров уступил Криштиану Роналду, а в гонке ассистентов — Руслану Малиновскому. На Евро-2020 был одним из лучших, забив 4 гола в 5 матчах и попав в символическую сборную турнира, но опять же Ромелу проиграл гонку бомбардиров Криштиану Роналду. Бельгия, в свою очередь, вылетела в четвертьфинале от Италии.

- Рахим Стерлинг. Несмотря на неплохие статистические показатели в АПЛ (31 матч, 10 голов, 8 ассистов), провел весьма посредственную кампанию и "набивал стату" преимущественно на аутсайдерах, при этом в важных матчах — растворялся (роль главных голеадоров брали на себя Гюндоган, Канселу, Стоунз и т.д., хотя в отсутствие Агуэро и Жезуса рассчитывали именно на Стерлинга). На Евро-2020 реабилитировался и стал одним из лидеров сборной Англии, забив три гола и "заработав" решающий пенальти в полуфинале с Данией. Был незаметен в финале с Италией, хоть и попал в итоге в символическую сборную Евро-2020. Два проигранных финала крупных турниров (ЛЧ и Евро).

- Федерико Кьеза. Заслуживает быть в топ-10 больше, чем Стерлинг и Мбаппе. Попал в символическую сборную триумфального для своей команды Евро-2020, что стало его единственным индивидуальным достижением. В будущем есть все перспективы оказаться минимум в топ-10.

- Луис Суарес. В Испании проиграл конкуренцию в гонке бомбардиров Лионелю Месси, хоть и был важнейшим винтиком в механизме Симеоне. Не попал в топ-10, потому что в списке присутствуют более успешные форварды по итогам сезона-2020/21.

- Артем Довбик. Секретное оружие сборной Украины с наивысшим КПД. Хотелось бы увидеть в топ-чемпионате Европы, но ни у кого попросту нет на него денег. А Золотой мяч, как известно, можно получить сегодня только играя там, поэтому на данном этапе Довбику придется с ЗМ подождать...

Никита Евтушенко, Football.ua