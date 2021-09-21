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Узнай, где смотреть бой в прямом эфире за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBFв прямом эфире на Football.ua.

Во вторник, 20 июля, компания К2 Promotions Ukraine официально подтвердила боксерский поединок между двумя олимпийскими чемпионами — украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Один из самых ожидаемых боев года в мировом боксе состоится 25 сентября, а трансляцию события в Украине эксклюзивно покажет Медиасервис MEGOGO.

Стоит отметить, что событие будет проходить на MEGOGO в популярном формате Pay-per-view (плати и смотри), и каждый желающий увидеть это зрелище сможет его посмотреть даже при отсутствии подписки на сервис.

Для тех пользователей сервиса, у которых уже есть подписка "Максимальная" или "Спорт", цена за просмотр боя Усик — Джошуа будет равна 29 грн, для других подписчиков — 49 грн. Для всех тех, у кого подписки нет, но он хочет посмотреть — цена 49 грн на протяжении следующих двух месяцев, а в день боя она составит — 99 грн (отметим, скидка именно на предзаказ не будет действовать с устройств на базе iOS и Android).

Трансляция поединка состоится также и в рамках сотрудничества MEGOGO с К2 Promotions Ukraine. Пересмотреть событие можно будет в разделе "Спорт".

Отметим также, что у вас будет возможность следить за ходом развития боя вместе с текстовой онлайн-трансляцией поединка Усик — Джошуа на Football.ua.

Напомним, что на кону во встрече Усика и Джошуа будут сразу четыре пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет британский боксер.

Для Александра Усика этот поединок станет 19-м в профессиональной карьере и только третьим в рамках супертяжелого веса. Ранее бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте в новом весе одолел Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.

Джошуа провел на профи ринге 25 боев и одержал 24 победы, в том числе и над легендарным украинским боксером Владимиром Кличко. В июне 2019 года британец проиграл Энди Руису нокаутом в седьмом раунде, но в бое-реванше одержал победу над мексиканцем.

Британский боксер отметил, что леворукость Усика может стать для него проблемой.

С левшой все иначе. Это технический элемент, тогда как еще есть духовный. Я боец, я молюсь, медитирую и визуализирую. Я тренирую свой разум, что поможет мне достичь больших побед. Несмотря на то, что мне предстоит бой с левшой, я обязан отыскивать пути и слабые места к каждому своему оппоненту.

Букмекерские компании отдают предпочтение именно Джошуа. Он выше, тяжелее и имеет больше опыта борьбы именно в этом весе. На Усика коэффициент достаточно высокий, а потому, многих его победа может удивить.