Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) проведет поединок против британского чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Бой состоится в ночь с 24 на 25 сентября на домашней арене Тоттенхэма в Лондоне (Англия).

В Украине поединок в прямом эфире будет показывать сервис Megogo в формате pay-per-view. Также следить за поединком можно будет с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте, которая начнется перед стартом поединка между Джошуа и Усиком.

Поединок Усик — Джошуа возглавит вечер бокса промоутерской компании Matchroom Boxing.

Изначально британский боксер должен был провести бой с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако суд обязал "Цыганского короля" провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером.

Таким образом, Энтони Джошуа согласился на проведение боя с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

Примечательно, что в контракте боксеров указан пункт о реванше, однако он будет действовать только при одном условии: если украинский боксер сумеет одержать победу над Джошуа. Этот пункт был внесен, чтобы британец сумел избежать провала.

Свой последний бой Александр Усик провел в ноябре прошлого года. Тогда украинский спортсмен одержал победу над британцем Дереком Чисорой по очкам.

Энтони Джошуа в ноябре 2020 года провел поединок с болгарином Кубратом Пулевым. Британец нокаутировал своего соперника в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса.

Вашему вниманию проморолик боя Усик — Джошуа:

🥇 Olympic Gold vs Olympic Gold 🥇



👑 Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ 👑



💫The Best vs The Best 💫#JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1