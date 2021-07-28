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Завершились очередные поединки группового этапа Олимпийских игр в Токио.

В одном из заключительных матчей дня сборная Японии разгромила Францию и набрала максимальные девять очков в своей группе, чтобы выйти в плей-офф Олимпийских игр в Токио с первого места.

Победу хозяевам турнира обеспечили результативные удары в исполнении Такефусы Кубо, Хироки Сакаи, Дайдзэна Маэды и Кодзи Мийоси.

Франция – Япония 0:4

Голы: Кубо, 27, Сакаи, 34, Мийоси, 70, Маэда, 90+1.

Франция: Бернардони, Мишлен, Каси, Калулу (Саньян, 62), Бека-Бека, Саванье (Ле Фе, 38), Тузар, Товен, Пембеле (Бар, 62), Коло-Муани, Жиньяк.

Япония: Тани, Сакаи (Хасиока, 55), Йосида, Накаяма, Томиясу, Кубо (Мийоси, 46), Хатате, Эндо (Итакура, 72), Танака (Маэда, 80), Доан (Сома, 72), Уэда.

Предупреждения: Пембеле, Мишлен — Томиясу, Сакаи.

Удаление: Коло Муани, 74.

Во второй игре группы А сборная Мексики не испытала проблем с национальной командой Южной Африки, отправив в их ворота три безответных мяча. Авторами голов стали Эрнесто Вега, Луис Ромо и Энри Мартин. Благодаря этой победе мексиканцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф.

ЮАР – Мексика 0:3

Голы: Вега, 18, Ромо, 45, Мартин, 60.

ЮАР: Уильямс, Мукумела (Малангу, 67), Мохамме, Флерс, Малепе, Целе (Моселе, 83), Махлаци, Мокуна, Кодисанг (Фрослер, 61), Сингх, Макгопа (Нгобо, 83).

Мексика: Очоа, Лоронья, Монтес, Санчес (Мора, 71), Ромо, Антуна (Ангуло, 77), Кордова (Эскивель, 71), Ангуло, Вега (Лайнес, 77), Мартин (Агирре, 75), Родригес.

Предупреждения: Мохамме, Целе.

Удаления: Малепе, 58 — Родригес, 66.