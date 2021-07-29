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Нидерландский арбитр Бьорн Куйперс уходит на пенсию.

Футбольный арбитр из Нидерландов Бьорн Куйперс заявил, что планирует закончить карьеру этим летом — в августе 2021.

По словам арбитра, он завершит карьеру седьмого августа после матча за Суперкубок Нидерландов между Аяксом и ПСВ.

"Это было здорово. Говорят, что останавливаться нужно на пике. В моем случае считаю, что лучшего момента, чем этот, уже не будет", — цитирует Куйперса журналист Крис Уильямс в своем twitter-аккаунте.

Напомним, Куйперс начал профессиональную карьеру в 2002 году. С того времени нидерландский судья работал на двух чемпионатах мира (в 2014 и 2018) и трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020.)

Ранее немецкий арбитр Феликс Брых объявил о завершении международной карьеры.