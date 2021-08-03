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Андрей Чекотун продолжит карьеру в шведском клубе АФК Эскильстуна.

Бывший вратарь донецкого Олимпика Андрей Чекотун подписал контракт со шведским клубом АФК Эскильстуна. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 18-летним украинским голкипером рассчитано на 3,5 года — до конца 2024 года.

В прошедшем сезоне Чекотун провел два поединка в УПЛ за Олимпик, в которых пропустил пять мячей. Также он провел один матч в составе молодежной сборной Украины.

Отметим, что Эскильстуна выступает во втором по значимости дивизионе чемпионата Швеции.

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