Украина: Первая лига

У донецкой команды катастрофические проблемы с составом, неизвестен тренерский штаб и новые инвесторы клуба.

Донецкий Олимпик на своем сайте сообщил, что клуб не прекращает свое существование, а сезон-2021/22 проведет в Первой лиге.



Клуб стартует уже 25 июля матчем против Кривбасса, но с дебютом могут возникнуть некоторые трудности.



Дело в том, что у донецкой проблемы катастрофические проблемы с составом. На официальном сайте клуба числится лишь один игрок — вратарь Бетим Алими.

Стоит отметить, что нет никакой информации о потенциальных новичках клуба и процессе подготовки донецкой команды к новому сезону.

Помимо того, до сих пор не ничего не известно, о новом тренерском штабе команды и владельцах, которые должны финансировать клуб.

Ранее сообщалось, что Олимпик решил сняться с УПЛ несмотря на полученный атестат от УАФ для участия в Премьер лиге. В результате чего в состав участников УПЛ включили Минай.