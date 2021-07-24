Украина: Первая лига

Олимпик объявил имя нового тренера.

Донецкий Олимпик за день до стартового матча в Первой лиге объявил имя нового главного тренера.

Им стал скандально известный украинский специалист Сергей Литовченко, который ранее возглавлял второлиговый Рубикон.

Скандально известный он потому, что летом 2020 года был дисквалифицирован пожизненно от футбольной деятельности за договорные матчи в чемпионате Армении. Литовченко тогда руководил Локомотивом.

Контракт с наставником подписан на один год. Отметим, официально УЕФА не сообщал об оправдании Сергея Литовченко, но, по всей видимости, на данный момент специалист имеет право работать в профессиональных клубах.

Ассистентом будет Виталий Розгон, тренером по физподготовке – Евгений Наумовец, а тренером вратарей – Юрий Клименко.

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