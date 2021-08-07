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Стали известны стартовые составы на финальный поединок Олимпийских игр-2020 в Токио.

В решающем поединке в битве за "золотые" медали в рамках футбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио будут сражаться сборные Бразилии и Испании.

После победы над Мексикой в полуфинале в серии послематчевых пенальти, Андре Жардин решил вернуть в основной состав своей команды Матеуса Кунью, который расположится под нападающим, которым в отчетной игре выступит Ришарлисон.

В то же самое время, Луис де ла Фуэнте, на фоне победы в дополнительное время над Японией (1:0), решил использовать Микеля Оярсабаля на позиции "ложной девятки", а Марко Асенсио разместится на правом фланге атаки.

Бразилия: Сантос — Алвес, Нино, Диего Карлос, Арана — Дуглас Луис, Гимараэш — Антони, Кунья, Клаудиньо — Ришарлисон.

Запасные: Брено, Энрике, Граса, Малком, Менино, Паулиньо, Рейнир.

Испания: Симон — О. Хиль, Гарсия, Торрес, Кукурелья — Мерино, Субименди, Педри — Асенсио, Оярсабаль, Ольмо.

Запасные: Фернандес, Вальехо, Б. Хиль, Миранда, Мир, Монкайола, Солер.

Поединок Бразилия — Испания начнется в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.