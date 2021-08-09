Национальная сборная Швейцарии объявила имя нового наставника.

По информации пресс-службы швейцарцев, наставником сборной Швейцарии назначен Мурат Якин, который сменил на этом посту Владимира Петковича, ушедшего в Бордо.

О сроках контракта и финансовых составляющих соглашения никакой официальной информации нет.

Последним клубом Якина был швейцарский клуб Шаффхаузен. Также наставник известен по работе в Базеле и московском Спартаке.

Ранее сообщалось, что на пост наставника сборной Швейцарии рассматривали кандидатуру Арсена Венгера.