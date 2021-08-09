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Бывший наставник Базеля Мурат Якин сменил на посту тренера национальной команды Владимира Петковича.

Национальная сборная Швейцарии объявила имя нового наставника.

По информации пресс-службы швейцарцев, наставником сборной Швейцарии назначен Мурат Якин, который сменил на этом посту Владимира Петковича, ушедшего в Бордо.

Murat Yakin ist der neue Nati-Trainer. Herzlich Willkommen!

Murat Yakin est le nouvel entraîneur de la Nati. Bienvenue!

Murat Yakin è il nuovo allenatore della Nati. Benvenuto!



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(🎥🇫🇷 👇)#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/AdQqjjraG0 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 9, 2021

О сроках контракта и финансовых составляющих соглашения никакой официальной информации нет.

Последним клубом Якина был швейцарский клуб Шаффхаузен. Также наставник известен по работе в Базеле и московском Спартаке.

Ранее сообщалось, что на пост наставника сборной Швейцарии рассматривали кандидатуру Арсена Венгера.