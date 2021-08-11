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Футболист переехал в чемпионат Венгрии.

Новичок венгерского МОЛ Фехервар украинец Евгений Макаренко прокомментировал свой переход в клуб.

"Хотел бы поблагодарить руководство за возможность проявить себя в Фехерваре. Я рад, что на меня рассчитывают в таком амбициозном клубе.

Я много разговаривал с Иваном Петряком и на данный момент хорошо осведомлен о чемпионате Венгрии благодаря другим здешним украинским футболистами – Игорю Харатину и Александру Зубкову.



Уже начал привыкать к новой среде, но окончательно со страной и чемпионатом я познакомлюсь после того, как начну играть за клуб и поживу какое-то время в Венгрии", — цитирует Макаренко пресс-служба Фехервара.

Напомним, что Макаренко подписал двухлетний контракт с венгерским клубом.

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