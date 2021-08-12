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Испанский вратарь Челси Кепа Аррисабалага, который стал героем матча против Вильярреала, высказался о победе "синих" в Суперкубке УЕФА.

Лондонский Челси завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв испанский Вильярреал в серии пенальти.

Перед серией пенальти наставник лондонцев Томас Тухель произвел замену голкипера, поменяв Менди на Кепу. Именно испанец и стал героем матча, отбив удары Манди и Рауля Альбиоля. Сразу после матча Тухель выразил восхищение действиями Кепы Аррисабалаги.

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага подвел итоги матча, рассказав о своем настрое на серию пенальти.

"Я ни разу не коснулся мяча в игре до серии пенальти? Эта ситуация не нормальная, но я был к ней готов, так как знал, что такое может произойти. Стремился быть готовым в нужный момент как физически, так и психологически.

Нетипичная ситуация. Эдуар и вообще вся команда проделали фантастическую работу. Получилась тяжелейшая игра против очень сложного соперника, но медали — у нас", — цитирует Кепу официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию видео голов и серия пенальти в матче Челси — Вильярреал.