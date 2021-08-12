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Сенегальский вратарь Челси подвел итоги победы "синих" в Суперкубке УЕФА.

Лондонский Челси завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв испанский Вильярреал в серии пенальти.

Перед серией пенальти наставник лондонцев Томас Тухель произвел замену голкипера, поменяв Менди на Кепу. Именно испанец и стал героем матча, отбив удары Манди и Рауля Альбиоля.

Сенегальский вратарь лондонцев Эдуар Менди подвел итоги победного матча, высказался о замене на вратарской позиции под серию пенальти.

"Счастлив, что мы выиграли. Стремились к этому успеху. Я с начала года знал, что такая ситуация может возникнуть и что Кепа может выйти на поле и помочь команде. Сегодня он это сделал, чему я очень рад.

Это успех всей команды. Играя за Челси, стремишься к победам и титулам. Сегодня мы это сделали. Вместе", – сказал Менди в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее о победе в Суперкубке УЕФА высказался испанский голкипер "синих" Кепа Аррисабалага.

Вашему вниманию видео голов и серия пенальти в матче Челси — Вильярреал.