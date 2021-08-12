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Лондонский клуб впервые сумел вытащить счастливый билет в "лотерее".

Накануне, в достаточно напряженном поединке за Суперкубок УЕФА лондонский Челси сумел одержать победу над испанским Вильярреалом лишь по итогам серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 – пен.).

Челси — Вильярреал 1:1 (6:5) Видео голов и обзор матча

При этом, достаточно интересный факт приводит статистический портал Opta. Оказывается, что в истории поединков за данный трофей, которых на данный момент насчитывается уже 47, лишь трижды приходилось определять сильнейшую команду с помощью серии одиннадцатиметровых ударов.

Что еще более удивительно — лондонский Челси неизменно принимал участие в данных дуэлях: в 2013-м году "синие" проиграли мюнхенской Баварии, а в 2019-м — Ливерпулю.

Предлагаем вам ознакомиться со словами героя серии пенальти в отчетной игре — голкипера Челси Кепы Аррисабалаги.