Другое

Украинский защитник Алан Аусси продолжит выступать за Торпедо до конца года.

Белорусский Торпедо-БелАЗ продлил арендное соглашение с Аланом Аусси, который принадлежит киевскому Динамо.

По информации клубной пресс-службы, защитник продолжит выступать за клуб из Белоруссии до конца 2021 года. Никаких финансовых деталей на разглашается.

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей за команду из Жодино во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис оценил новичков "бело-синих".