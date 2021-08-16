Украинский защитник Алан Аусси продолжит выступать за Торпедо до конца года.
Алан Аусси. Фото Торпедо-БелАЗ
16 августа 2021, 07:24
Белорусский Торпедо-БелАЗ продлил арендное соглашение с Аланом Аусси, который принадлежит киевскому Динамо.
По информации клубной пресс-службы, защитник продолжит выступать за клуб из Белоруссии до конца 2021 года. Никаких финансовых деталей на разглашается.
В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей за команду из Жодино во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис оценил новичков "бело-синих".