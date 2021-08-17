СИК в поединке 19-го тура чемпионата Финляндии на своем поле обыграл Хонку (3:2).

В этом противостоянии 34-летний украинский хавбек забил третий мяч своей команды на 62-й минуте.

В текущей кампании Олейник провел 21 поединок, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

В настоящее время СИК занимает четвертое место в чемпионате после 15 сыгранных матчей.

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