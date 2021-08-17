Украинский хавбек забил свой пятый гол в нынешнем сезоне.
Денис Олейник, facebook.com/SJK07
17 августа 2021, 09:33
СИК в поединке 19-го тура чемпионата Финляндии на своем поле обыграл Хонку (3:2).
В этом противостоянии 34-летний украинский хавбек забил третий мяч своей команды на 62-й минуте.
В текущей кампании Олейник провел 21 поединок, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
В настоящее время СИК занимает четвертое место в чемпионате после 15 сыгранных матчей.
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