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Эрик Рамирес поможет своей команде в матчах отбора к ЧМ-2022 против Аргентины и Парагвая.

Форвард киевского Динамо Эрик Рамирес получил вызов в национальную сборную Венесуэлы на матчи отбора к ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Венесуэлы Жозе Пезейру огласил список футболистов, которые помогут национальной команде в матчах отбора к чемпионату мира против сборных Аргентины и Парагвая.

В предварительный список, который насчитывает 36 игроков, выступающих в иностранных клубах, вошел и футболист киевского Динамо Эрик Рамирес.

В составе сборной Венесуэлы форвард дебютировал в октябре 2020 года, выйдя на замену в матче против Парагвая.

Напомним, Рамирес перебрался в Динамо из команды ДАК 1904 в летнее трансферное окно. Форвард уже успел отметиться дебютным голом в составе киевлян, забив в ворота Миная.