Украина

Венесуэльский новичок уже успел проявить себя.

Динамо Киев в рамках поединка третьего тура чемпионата Украины играет против Миная и ведет со счетом 2:0.

Новичок чемпиона Украины Эрик Рамирес уже в дебютной игре успел отметиться голом и результативной передачей.

Сперва, венесуэлец несколько нерасторопно отдал передачу на Буяльского, который отправил мяч в ворота, а под занавес первого тайма сам расстрелял владения Кучера после паса Караваева с фланга.

Матч Динамо Киев — Минай начался в 19:30. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.