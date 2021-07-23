Киевляне подписали венесуэльского нападающего.
Эрик Рамирес, фото Динамо
23 июля 2021, 22:38
Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом, сообщает официальный сайт киевлян.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Другие подробности сделки не разглашаются.
В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.
Отметим, что венесуэльский форвард стал третьим новичком киевлян этим летом. Ранее они подписали Дениса Антюха и Илью Шкурина.