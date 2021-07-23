Украина

Киевляне подписали венесуэльского нападающего.

Динамо Киев подписало соглашение с венесуэльским нападающим из ДАК 1904 Эриком Рамиресом, сообщает официальный сайт киевлян.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на пять лет. Другие подробности сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

Отметим, что венесуэльский форвард стал третьим новичком киевлян этим летом. Ранее они подписали Дениса Антюха и Илью Шкурина.