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Капитан сборной Украины отметил работу бывшего тренера.

Андрей Ярмоленко поблагодарил Андрея Шевченко за пять лет, которые они провели в сборной Украины.

"Мне очень приятно вспоминать последние пять лет, которые мы провели вместе с Андреем Шевченко в сборной Украины. Этот путь стал для всей страны ярким праздником футбола топ-уровня. Все, чего мы достигли как игроки и как сборная — невозможно было сделать без вдохновения, огромного заряда и веры в наш успех.

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Как команда мы прошли очень серьезную школу. Я искренне благодарю Андрея Шевченко за уважение, доверие и преданность футболу!", — написал Ярмоленко в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков.