Специалист возглавил главную команду страны.
Александр Петраков, УАФ
18 августа 2021, 02:03
УАФ официально подтвердила назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанностей главного тренера сборной Украины.
"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной U-20, будет готовить национальную сборную Украины к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Поздравляем Александра Васильевича и желаем успехов со сборной Украины", — сообщает УАФ.
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