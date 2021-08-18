Украина

Специалист возглавил главную команду страны.

УАФ официально подтвердила назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанностей главного тренера сборной Украины.

"Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной U-20, будет готовить национальную сборную Украины к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Поздравляем Александра Васильевича и желаем успехов со сборной Украины", — сообщает УАФ.

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