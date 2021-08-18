Украина

Футболист тепло попрощался с экс-тренером.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко тепло попрощался с бывшим тренером национальной командой Андреем Шевченко.

"Когда я был ребенком, то не мог даже мечтать о личной встрече с вами и том, что у меня будет возможность учиться у вас футболу.

Спасибо огромное, Мистер, вам и вашему фантастическому штабу за все, что сделали для меня, команды и всей страны", — написал в своем Instagram футболист.

Напомним, у руля сборной Украині Андрея Шевченко заменил Александр Петраков.