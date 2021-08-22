Другое

Для украинского хавбека это первый гол в составе новой команды.

В поединке 20-го тура чемпионата Беларуси брестский Рух в гостях расписал мировую со Сморгони (1:1).

В этом противостоянии украинский хавбек Александр Нойок вышел в стартовом составе бресткой команды и уже на 15-й минуте отметился дебютным голом в новом клубе.

В нынешнем сезоне Нойок провел шесть поединков, в которых отметился одним голом.

После 20 туров Рух занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от лидирующего солигорского Шахтера на семь очков. У "горняков" при этом есть три игры в запасе.