Для украинского хавбека это первый гол в составе новой команды.
Александр Нойок (по центру), ФК Рух Брест
22 августа 2021, 18:54
В поединке 20-го тура чемпионата Беларуси брестский Рух в гостях расписал мировую со Сморгони (1:1).
В этом противостоянии украинский хавбек Александр Нойок вышел в стартовом составе бресткой команды и уже на 15-й минуте отметился дебютным голом в новом клубе.
В нынешнем сезоне Нойок провел шесть поединков, в которых отметился одним голом.
После 20 туров Рух занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от лидирующего солигорского Шахтера на семь очков. У "горняков" при этом есть три игры в запасе.