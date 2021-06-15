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Украинский хавбек вновь будет выступать в чемпионате Беларуси.

Украинский полузащитник Александр Нойок будет снова выступать в чемпионате Беларуси, но на этот раз за Рух из Бреста. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Беларуси.

Соглашение с 29-летним украинцем рассчитано до конца 2021 года. В новой команде Александр сможет дебютировать после открытия трансферного окна, а это произойдет 5 июля.

Таким образом, Нойок проведет в Рухе вторую половину сезона, так как чемпионат Беларуси проводится по схеме весна-осень.

В минувшем сезоне украинец выступал в составе российского Оренбурга, где отыграл 14 матчей в ФНЛ. До этого он вместе с Динамо из Бреста завоевал Кубок и золотые медали чемпионата Беларуси.

После 12 туров Рух занимает третье место в турнирной таблице, а лидирует Шахтер из Солигорска, которым руководит украинский специалист Роман Григорчук.