До группового раунда Лиги чемпионов осталось совсем немного.
Монако — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
25 августа 2021, 09:44
В рамках ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против французского Монако.
Поединок между "горняками" и "монегасками" состоится 25 августа. Первая встреча на поле стадиона Луи II завершилась победой команды Роберто Де Дзерби (1:0).
Следить ходом поединка можно будет с помощью текстовой трансляции на нашем сайте.
На ТВ данную игру можно будет увидеть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Фаворитом поединка букмекеры считают французский Монако.
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