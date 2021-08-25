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До группового раунда Лиги чемпионов осталось совсем немного.

В рамках ответного поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против французского Монако.

Поединок между "горняками" и "монегасками" состоится 25 августа. Первая встреча на поле стадиона Луи II завершилась победой команды Роберто Де Дзерби (1:0).

Следить ходом поединка можно будет с помощью текстовой трансляции на нашем сайте.

На ТВ данную игру можно будет увидеть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Фаворитом поединка букмекеры считают французский Монако.

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