Украина

Хорватский функционер высоко оценил перспективы молодых футболистов "горняков".

Директор по футболу донецкого Шахтера Дарио Срна высказался о поединках с Черноморцем и Монако, а также о поездке в Хорватию по приглашению президента УЕФА.

"Во-первых, поздравляю команду с победой. Много молодых, много новых игроков. Рад, что футбол вернулся в Одессу, в город, который живет футболом, что болельщики на стадионе – это очень приятно. Самым главным было выиграть. Теперь в среду нас ждет финал с Монако. Некоторые футболисты отдохнули, это хорошо, а сейчас начинается подготовка к Монако.



Возвращение Пятова и дебют Конопли? Я рад за Пятова, что он не пропустил. Рад за Коноплю, который показал очень хорошую игру. Он – будущее Шахтера и украинского футбола. Я рад и за Мудрика, и за Сикана, и за Судакова. Была очень тяжелая встреча, на них есть определенное давление, но ребята справились и тоже показали, что они – будущее Шахтера и украинского футбола.



Большая поддержка "горняков" в Одессе? Огромное спасибо болельщикам! Поддержка всегда очень приятна. Хочу пригласить всех болельщиков Шахтера, Украины, одного и второго Металлиста поддержать в среду нашу команду. Нам нужна эта победа, чтобы поднять футбольный имидж Украины, имидж Шахтера, чтобы Лига чемпионов снова приехала в Украину.



Выставочный матч в Хорватии? Мне очень приятно, что президент УЕФА Александер Чеферин пригласил меня как амбассадора. Приятно сыграть с такими большими футболистами, как Фигу, Йерро, Малуда, Максвелл, мы друг друга знаем. Накануне после тренировки сразу улетел в Хорватию, а вечером вернулся в Одессу. Очень приятно было находиться там. Дети – это будущее, и я всегда рад отвечать на такие звонки, если это касается детей.



Возвращение Срны как футболиста? Такое происходило еще и в Сплите, где я начал футбольную карьеру после Метковича. Это город, где я играл и жил семь лет. Конечно, было очень приятно – встретили хорошо, красиво. Я благодарен, что пригласили.



Выставочные матчи для развития футбола? Выставочные матчи очень важны для развития футбола. Вы видите сами: бывшие футболисты, которые приехали, хотят помогать детям развиваться. Хорватия – футбольная страна, а дети – это будущее, и мы должны вложить все силы, все возможности, чтобы помочь им в любом спорте", — приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Шахтер — Монако состоится завтра, 25 августа, в 22:00. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 1:0.