Фавориты противостояний

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Донецкий Шахтер сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА против французского Монако на поле ОСК Металлист.

Шахтер — Монако

Среда, 25 августа, 22:00. ОСК Металлист, Харьков. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия). Трансляция — видеосервис MEGOGO.

Достаточно сложно сказать о том, можно ли считать результат первой игры между этими командами на поле стадиона Луи II (1:0, в пользу Шахтера) многообещающим для подопечных Роберто Де Дзерби. Даже условиях существования "правила выездного гола", подобный исход вряд ли бы мог считаться качественным подспорьем перед ответной игрой, однако "оранжево-черным" было психологически важно обыграть соперников на их поле, с чем Шахтер благополучно и справился.

Теперь, Монако попытается ответить своим обидчикам если не большим, то хотя бы аналогичным способом, что лишь подчеркивает их посредственное отношение ко французской Лиге 1 на минувших выходных, когда очередная ротация от Нико Ковача дома уступила Лансу (0:2). Дончане, в свою очередь, также с помощью множества резервных футболистов, справились с одесским Черноморец в достаточно увлекательном противостоянии (3:0), поэтому тоже сумели скрыть от будущего соперника отдельные фрагменты своей игры.

Букмекеры считают фаворитом встречи Монако. Так, компания Фаворит предлагает на победу "монегасков" коэффициент 2,50. Победа донецкого Шахтера оценена в 2,75, а ничейный результат — 3,45.