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Команда украинского наставника всухую обыграла Эмирейтс.

Аль-Айн, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, добыл вторую победу в чемпионате ОАЭ.

Команда Сергея Реброва легко обыграла Эмирейтс, забив две безответных гола в первом тайме и оставив свои ворота "сухими" на протяжении всей игры. На 27-й минуте забил защитник Яссин Мерья, а на 43-й минуте преимущество удвоил полузащитник Коджо Лаба.

Это вторая победа подопечных Сергея Реброва в чемпионате. В предыдущем туре команда выиграла у Хаур-Факкан.

Напомним, Ребров был главным кандидатом на пост наставника сборной Украины, однако руководство Аль-Айна не захотело отпускать Реброва в национальную команду.