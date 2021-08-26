Команда украинского наставника всухую обыграла Эмирейтс.
Эмирейтс - Аль-Айн. Фото Аль-Айн
26 августа 2021, 13:38
Аль-Айн, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, добыл вторую победу в чемпионате ОАЭ.
Команда Сергея Реброва легко обыграла Эмирейтс, забив две безответных гола в первом тайме и оставив свои ворота "сухими" на протяжении всей игры. На 27-й минуте забил защитник Яссин Мерья, а на 43-й минуте преимущество удвоил полузащитник Коджо Лаба.
Это вторая победа подопечных Сергея Реброва в чемпионате. В предыдущем туре команда выиграла у Хаур-Факкан.
Напомним, Ребров был главным кандидатом на пост наставника сборной Украины, однако руководство Аль-Айна не захотело отпускать Реброва в национальную команду.