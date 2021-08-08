Вопрос о новом наставнике национальной команды еще не решен.
Сергей Ребров, Getty Images
08 августа 2021, 14:39
Руководство клуба Аль-Айн, пост главного тренера которого занимает Сергей Ребков, отказалось отпустить украинского специалиста — сообщит Твиттер UAE Sport News.
Как сообщает издание, Украинская ассоциация футбола действительно обращалась к Аль-Айну, но получила отказ освободить тренера от исполняемых обязанностей и позволить ему возглавить национальную сборную Украины.
В то же время телеканалы Футбол/1/2/3 сообщили, что это вопрос уже решенный. Также назначение Реброва подтвердил Мирон Маркевич.
По замыслу УАФ Сергей Ребров заменит у руля национальной команды ушедшего Андрея Шевченко.