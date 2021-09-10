Наша команда потеряла шансы выйти в финал.
АПФУ
10 сентября 2021, 21:26
В поединке второго тура суперфинала Евролиги сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии.
За нашу команду двумя голами отметился Сборовский и гол записал на свой счет Войтенко. У Италии забивали Зурло (2), Гори (2) и автогол Войтенко.
Италия - Украина 5:3
Голы: Зурло, 5, 16, Гори, 19, 25, Войтенко, (АГ), 13 - Зборовский, 11, 30, Войтенко, 35
Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Медведь, Войток
Отметим, что с двумя поражениями наша команда занимает третье место и потеряли шансы на выход в финал.