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Наша команда потеряла шансы выйти в финал.

В поединке второго тура суперфинала Евролиги сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии.

За нашу команду двумя голами отметился Сборовский и гол записал на свой счет Войтенко. У Италии забивали Зурло (2), Гори (2) и автогол Войтенко.

Италия - Украина 5:3

Голы: Зурло, 5, 16, Гори, 19, 25, Войтенко, (АГ), 13 - Зборовский, 11, 30, Войтенко, 35

Украина: Гладченко, Неруш, И. Борсук, А. Борсук, Зборовский, Войтенко, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Медведь, Войток

Отметим, что с двумя поражениями наша команда занимает третье место и потеряли шансы на выход в финал.