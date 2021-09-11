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Команда украинского футболиста забила три безответных мяча в ворота Остенде.

Брюгге в поединке седьмого тура чемпионата Бельгии уверенно обыграл Остенде со счетом 3:0.

В этом противостоянии принял участие украинский полузащитник Эдуард Соболь, который вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты.

Таким образом, Брюгге набрал 14 очков и возглавил турнирную таблицу бельгийского чемпионата, опережая Сан-Жилуаз и Эйлен на два и три балла соответственно, но у них есть игра в запасе.

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