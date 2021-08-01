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Украинский защитник стал героем матча Сент-Жилуаз — Брюгге.

Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь стал героем поединка второго тура бельгийского первенства, в котором команда украинца встречалась с клубом Сент-Жилуаз.

Защитник начал встречу на скамейке запасных, однако вышел на поле сразу после перерыва и стал героем матча, забив победный гол в ворота соперников.

Соболь после розыгрыша стандарта поймал мяч слету и попал точно в девятку ворот.

Видео гола:

🚀Eduard Sobol'dan harika bir gol!



Club Brugge, Union Saint Gilloise karşısında 1-0 öne geçiyor. pic.twitter.com/RVZCyj560j — Tivibu Spor 🇹🇷 (@tivibuspor) August 1, 2021

После двух туров Брюгге набрало четыре очка и делит первое место бельгийского первенства с Шарлеруа