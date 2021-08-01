Украинский защитник стал героем матча Сент-Жилуаз — Брюгге.
Эдуард Соболь. Фото Getty Images
01 августа 2021, 18:36
Украинский защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь стал героем поединка второго тура бельгийского первенства, в котором команда украинца встречалась с клубом Сент-Жилуаз.
Защитник начал встречу на скамейке запасных, однако вышел на поле сразу после перерыва и стал героем матча, забив победный гол в ворота соперников.
Соболь после розыгрыша стандарта поймал мяч слету и попал точно в девятку ворот.
Видео гола:
После двух туров Брюгге набрало четыре очка и делит первое место бельгийского первенства с Шарлеруа