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Команды проведут очное противостояние уже завтра, 15 сентября.

Шериф на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником польского Гурника Стефаносом Эвангелу.

Детали сделки по 23-летнему греческому защитнику неизвестны.

Ранее футболист выступал за такие клубы, как Панатинаикос, Яннина и Паниониос. Также на его счету есть поединки в составе молодежной сборной Греции.

Напомним, уже завтра, 15 сентября, Шериф сыграет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.