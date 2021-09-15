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Клуб украинского наставника добыл три победы в трех матчах на старте чемпионата.

Украинский специалист Сергей Ребров, который возглавляет Аль-Айн из ОАЭ, признан лучшим наставником августе в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает клубная пресс-служба, украинец в борьбе за престижную награду обошел Махди Али из "Шабаб Аль-Ахли" и Абдулазиза Аль-Анбери из "Аль-Шарджи".

سيرجي ريبيروف يفوز بجائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس 🌟👏🏻#نادي_العين pic.twitter.com/UwKeEoytjc — نادي العين (@alainfcae) September 15, 2021

Напомним, Аль-Айн под руководством Реброва выиграл три стартовых матча чемпионата и уверенно лидирует в чемпионской гонке.